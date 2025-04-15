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新北檢調查罷免案 搜索國民黨板橋黨部、帶走主任

中央社／ 新北15日電

罷免案涉不實連署，新北地檢署黑金專組主任檢察官陳旭華今天帶隊，率調查人員到國民黨板橋區黨部搜索，共帶走1箱資料，以及黨工與板橋區黨部主任謝慶認等2人，擴大偵辦。

據了解，民進黨立委吳琪銘罷免案領銜人李清祥，以及民進黨立委蘇巧慧罷免案領銜人譚鎮耀、召集人王昱人等人都遭約談。同時，在主任檢察官陳旭華帶隊下，檢調10多人今天上午8時30分就到板橋區黨部進行閉門搜索。

檢調動作引來大批媒體關注，為了避免受到干擾，檢調還以紙箱貼上玻璃門窗，經過2個多小時的搜索後，共帶走區黨部的蔡姓黨工及謝慶認等2人，以及1大箱的相關資料。

國民黨新北市黨部指出，目前掌握的訊息是部分罷免案連署人外，僅有板橋區黨部遭檢調搜索，目前板橋區連署罷免案的有民進黨立委張宏陸及國民黨籍立委葉元之，檢調主要是查閱相關名冊等相關資料。黨部已連絡律師團提供相關人員協助。

罷免

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