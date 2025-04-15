綠色恐怖不能嘴上抗議 趙少康建議朱立倫到法務部靜坐

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檢調今到國民黨板橋區黨部搜索，傳綠委吳琪銘罷免案領銜人、蘇巧慧罷免案領銜人譚鎮耀等人都遭約談。中廣前董事長趙少康建議黨主席朱立倫，面對民進黨鋪天蓋地的綠色恐怖，不能只有嘴上抗議，必須採取具體行動，應該率國民黨幹部跟民代到法務部前靜坐抗議。

趙少康指出，賴清德上任以來，恣意利用司法為政治服務，從辦民眾黨前主席柯文哲、辦議員陳怡君、辦立委林岱樺、辦花蓮縣民政局，到昨天搜索約談罷免雙吳的年輕人，今天又搜索國民黨板橋黨部，每一件都粗暴無理，賴清德就是硬幹到底。

趙少康說，各地方選委會提報中選會的罷免案一階連署，有41個案子有問題，罷免國民黨立委的團體也有死人連署、錯誤資料，雙方陣營都提告，為什麼不偵辦、搜索？犯罪就是犯罪，沒有大小之分，只有量刑時會有輕重，但檢調只辦藍不辦綠，目的是製造寒蟬效應，獲取自己的政治利益。

趙少康說，賴清德上任以來，只要是跟民進黨的有關的案件，一律大案小辦，跟國民黨有關的就小案大辦。什麼時候見過偽造文書要被搜索羈押、重金交保的？國家機器動到這個地步，下一個受害的可能會是任何一個人。

他質疑，長年當共諜的立法院前院長游錫堃助理盛礎纓收了中共幾百萬，只要20萬元就輕易交保，罷免雙吳的四個年輕人要用50萬才能交保，難道他們的罪行比盛礎纓嚴重2.5倍？這合乎比例原則？司法粗暴打壓，對國民黨罷免團體帶來很大的打擊、威脅跟羞辱。

趙少康說，他要建議朱立倫，面對民進黨鋪天蓋地的綠色恐怖，不能只有嘴上抗議，必須採取具體行動，應該率國民黨幹部跟民代到法務部前靜坐抗議，才能引起注意，「我們繳稅不是要讓民進黨以司法助紂為虐。