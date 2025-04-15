快訊

大甲媽遶境後...清水高中生掩鼻打掃廁所屎尿氣炸「丟媽祖的臉」

遊韓國注意！台人最愛「日本止痛神藥」禁攜入境 網曝：還有這些可以買

不給孝親費算棄養？律師解釋法律真相 網友意見兩極掀熱議

綠色恐怖不能嘴上抗議 趙少康建議朱立倫到法務部靜坐

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康。 圖／聯合報系資料照片
中廣前董事長趙少康。 圖／聯合報系資料照片

檢調今到國民黨板橋區黨部搜索，傳綠委吳琪銘罷免案領銜人、蘇巧慧罷免案領銜人譚鎮耀等人都遭約談。中廣前董事長趙少康建議黨主席朱立倫，面對民進黨鋪天蓋地的綠色恐怖，不能只有嘴上抗議，必須採取具體行動，應該率國民黨幹部跟民代到法務部前靜坐抗議。

趙少康指出，賴清德上任以來，恣意利用司法為政治服務，從辦民眾黨前主席柯文哲、辦議員陳怡君、辦立委林岱樺、辦花蓮縣民政局，到昨天搜索約談罷免雙吳的年輕人，今天又搜索國民黨板橋黨部，每一件都粗暴無理，賴清德就是硬幹到底。

趙少康說，各地方選委會提報中選會的罷免案一階連署，有41個案子有問題，罷免國民黨立委的團體也有死人連署、錯誤資料，雙方陣營都提告，為什麼不偵辦、搜索？犯罪就是犯罪，沒有大小之分，只有量刑時會有輕重，但檢調只辦藍不辦綠，目的是製造寒蟬效應，獲取自己的政治利益。

趙少康說，賴清德上任以來，只要是跟民進黨的有關的案件，一律大案小辦，跟國民黨有關的就小案大辦。什麼時候見過偽造文書要被搜索羈押、重金交保的？國家機器動到這個地步，下一個受害的可能會是任何一個人。

他質疑，長年當共諜的立法院前院長游錫堃助理盛礎纓收了中共幾百萬，只要20萬元就輕易交保，罷免雙吳的四個年輕人要用50萬才能交保，難道他們的罪行比盛礎纓嚴重2.5倍？這合乎比例原則？司法粗暴打壓，對國民黨罷免團體帶來很大的打擊、威脅跟羞辱。

趙少康說，他要建議朱立倫，面對民進黨鋪天蓋地的綠色恐怖，不能只有嘴上抗議，必須採取具體行動，應該率國民黨幹部跟民代到法務部前靜坐抗議，才能引起注意，「我們繳稅不是要讓民進黨以司法助紂為虐。

國民黨 朱立倫 罷免 賴清德 趙少康

延伸閱讀

批檢調辦藍不辦綠 趙少康：難看的政治干預司法

台灣握逾5千億美債…朱立倫：外匯存底是全民賺的 不是賴清德的

綠營共諜案連環爆 趙少康：賴清德應清黨揪潛伏者

籲掌握台灣僅有籌碼 趙少康：台積聯電都不能放行

相關新聞

國民黨板橋區黨部被搜索 主委黃志雄：衝著張宏陸罷團而來

大罷免如火如荼推進，檢調繼台南、北市罷免綠委團體領袖遭查後，今天也鎖定罷免立委蘇巧慧、吳琪銘的領銜人，調查行動仍在持續中。調查局幹員也直搗黨部等據點，一度傳出是國民黨新北市黨部被搜索，市黨部主委黃志雄澄清說，是板橋區黨部被搜索，不是市黨部。

新北檢也動了！罷免蘇巧慧、吳琪銘疑幽靈連署 檢調再約談2領銜人

繼台北地檢署偵辦罷雙吳四騎士涉偽造文書案後，新北檢調今天也接獲檢舉，指發動罷免民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘的領銜人疑涉幽靈連署，新北檢調今天上午約談2名領銜人，目前還在蒐證中，預計會帶回多人偵訊。

批民進黨不辦共諜、辦青年 國民黨籲團結面對綠色恐怖

繼北檢偵辦罷吳四騎士涉偽造文書案後，罷免綠委蘇巧慧、吳琪銘團體領銜人今也遭約談。國民黨上午舉行記者會抨擊民進黨的司法雙標、政治辦案已無所不入，「不辦共諜，辦青年」，呼籲大家繼續加入連署的行列，對抗綠色恐怖。

「死亡連署」延燒 北市選委會曝：有連署連簽名都簽錯

檢調偵辦罷免雙吳案的連署書中出現「死亡連署」，北檢昨天搜索約談「罷吳四騎士」諭令交保。民進黨台北市議員陳賢蔚上午在市議會民政委員會工作報告中，要求北市選委會應該有一套事前的預防機制。市選委會主委李泰興表示，死亡連署是戶政事務所電腦核對出來，也有查出簽名連名字都簽錯，被比對出來。

綠色恐怖不能嘴上抗議 趙少康建議朱立倫到法務部靜坐

檢調今到國民黨板橋區黨部搜索，傳綠委吳琪銘罷免案領銜人、蘇巧慧罷免案領銜人譚鎮耀等人都遭約談。中廣前董事長趙少康建議黨主席朱立倫，面對民進黨鋪天蓋地的綠色恐怖，不能只有嘴上抗議，必須採取具體行動，應該率國民黨幹部跟民代到法務部前靜坐抗議。

國民黨證實板橋區執行長、秘書2人被帶走 主委：司法別成打手

檢調繼台南、北市罷免綠委團體領袖遭查後，今天鎖定罷免立委蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸的領銜人及發起人，調查局幹員今天上午到國民黨板橋區黨部搜索，帶走區黨部執行長謝慶認、女祕書蔡甘子2人，將帶往新北市調處及北機組製作筆錄。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。