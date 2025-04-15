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藍聲援罷綠委團體成員 批司法雙標政治清算

中央社／ 台北15日電

國民黨今天聲援遭檢調約談的罷免民進黨立委吳思瑤吳沛憶罷團成員表示，民進黨在政治清算，是司法雙標；針對罷免案涉不實連署，檢調上午到國民黨板橋區黨部搜索，國民黨發言人楊智伃說，黨中央已介入了解，並派律師協助，國民黨會力戰到底。

北檢昨天指揮調查局台北市調處兵分6路搜索，並以被告身分約談吳沛憶罷團領銜人李孝亮、吳思瑤罷團領銜人張克晉、「罷吳四騎士」賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安等6人。今天凌晨諭令劉思吟、賴苡任、滿志剛新台幣50萬元交保，李孝亮、劉女丈夫林叡30萬元交保，陳冠安20萬元交保，6人均限制出境出海。

國民黨立委王鴻薇、羅智強、徐巧芯、李彥秀、許宇甄和國民黨發言人楊智伃等人，今天上午召開「司法雙標，護航民進黨」記者會，高舉「正義青年加油」、「綠色恐怖，政治辦案」、「辦藍不辦綠，民主進監獄」等標語，表達抗議。

羅智強指出，檢調昨天兵分多路搜索藍營6名年輕人，這些人不是貪污、殺人、詐欺犯，檢調有必要像打仗一樣，闖進家門搜索並把人帶走，這就是民進黨赤裸裸的司法清算。

王鴻薇提到，民進黨不只1名立委助理涉入共諜案，交保金額只有新台幣20萬元，藍營年輕人只是協助罷免綠委，交保金額也要20萬元，司法怎麼可以這麼丟臉；她已得到消息，檢調很快就會轉向對國民黨台北市黨部動手，目的就是要摧毀台北市黨部協助台北市藍委反制罷免的連結力量。

針對罷免涉不實連署，檢調上午到國民黨板橋區黨部進行搜索。楊智伃表示，黨中央已經介入了解，並派律師協助攻防，國民黨會力戰到底。她呼籲大家站出來，繼續連署，為正義的青年發聲，團結面對無惡不赦的綠色恐怖。

徐巧芯說，現在的民進黨比過去的國民黨還過分，用戒嚴式的暴力清算在野黨，只有大家勇敢站出來，才能對付正在戒嚴暴政的政府。李彥秀質疑，民進黨用司法檢調「辦藍不辦綠」，是否合乎辦案比例原則，相信大家都看在眼裡。

許宇甄說，公民團體無法查核錯假連署，查對的責任應該是在中選會，而非公民團體，而且罷藍團體也有很多的不實連署，但司法單位不辦就是不辦。

司法 吳思瑤 吳沛憶 國民黨 民進黨 罷免 連署書

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