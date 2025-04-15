快訊

大甲媽遶境後...清水高中生掩鼻打掃廁所屎尿氣炸「丟媽祖的臉」

遊韓國注意！台人最愛「日本止痛神藥」禁攜入境 網曝：還有這些可以買

不給孝親費算棄養？律師解釋法律真相 網友意見兩極掀熱議

國民黨證實板橋區執行長、秘書2人被帶走 主委：司法別成打手

聯合報／ 記者張策王慧瑛／新北即時報導
檢調持續偵辦罷免立委虛假連署案，今天調查局幹員搜索國民黨板橋區黨部等據點，並在搜索後將一箱箱的證物帶走，並將黨工帶回調查局偵訊。記者許正宏／攝影
檢調持續偵辦罷免立委虛假連署案，今天調查局幹員搜索國民黨板橋區黨部等據點，並在搜索後將一箱箱的證物帶走，並將黨工帶回調查局偵訊。記者許正宏／攝影

檢調繼台南、北市罷免綠委團體領袖遭查後，今天鎖定罷免立委蘇巧慧吳琪銘張宏陸的領銜人及發起人，調查局幹員今天上午到國民黨板橋區黨部搜索，帶走區黨部執行長謝慶認、女祕書蔡甘子2人，將帶往新北市調處及北機組製作筆錄。

新北市黨部主委黃志雄說，調查局人員今早8點多到區黨部，搜索行動持續到11點多，帶走2名黨工，也攜走一些文件資料等證物，盼司法秉公處理，別成為執政黨的打手。

在搜索告一段落後，板橋區黨部隨即拉下鐵門，一旁的新北市黨部氣氛凝重，有黨工說「人心惶惶啊」。

搜索板橋區黨部與張宏陸罷免案有關，擔任「走投無陸」行動發起人的吳禹辰曾是國民黨新北市青年工作總會長。吳今天聯繫不上，黨部人員說，吳狀態不明，不確定是否也被辦案人員帶走了。

檢調持續偵辦罷免立委虛假連署案，今天調查局幹員搜索國民黨板橋區黨部等據點，板橋區黨部和新北市黨部空間相連，就在市黨部的1樓。記者許正宏／攝影
檢調持續偵辦罷免立委虛假連署案，今天調查局幹員搜索國民黨板橋區黨部等據點，板橋區黨部和新北市黨部空間相連，就在市黨部的1樓。記者許正宏／攝影
檢調持續偵辦罷免立委虛假連署案，今天調查局幹員搜索國民黨板橋區黨部等據點，將黨工帶回調查局偵訊。記者許正宏／攝影
檢調持續偵辦罷免立委虛假連署案，今天調查局幹員搜索國民黨板橋區黨部等據點，將黨工帶回調查局偵訊。記者許正宏／攝影
檢調持續偵辦罷免立委虛假連署案，今天調查局幹員搜索國民黨板橋區黨部等據點，區黨部執行長謝慶認遭帶回調查。記者許正宏／攝影
檢調持續偵辦罷免立委虛假連署案，今天調查局幹員搜索國民黨板橋區黨部等據點，區黨部執行長謝慶認遭帶回調查。記者許正宏／攝影

吳琪銘 國民黨 張宏陸 罷免 蘇巧慧 黃志雄 黨工

延伸閱讀

國民黨證實：板橋黨部1女黨工被帶走、「走投無陸」發起人聯繫不上

罷免蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸也爆幽靈連署 新北檢發動約談

國民黨板橋區黨部被搜索 主委黃志雄：衝著張宏陸罷團而來

影／新北檢調查幽靈連署 蘇巧慧盼查清藍營誰授意抄名冊

相關新聞

國民黨板橋區黨部被搜索 主委黃志雄：衝著張宏陸罷團而來

大罷免如火如荼推進，檢調繼台南、北市罷免綠委團體領袖遭查後，今天也鎖定罷免立委蘇巧慧、吳琪銘的領銜人，調查行動仍在持續中。調查局幹員也直搗黨部等據點，一度傳出是國民黨新北市黨部被搜索，市黨部主委黃志雄澄清說，是板橋區黨部被搜索，不是市黨部。

新北檢也動了！罷免蘇巧慧、吳琪銘疑幽靈連署 檢調再約談2領銜人

繼台北地檢署偵辦罷雙吳四騎士涉偽造文書案後，新北檢調今天也接獲檢舉，指發動罷免民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘的領銜人疑涉幽靈連署，新北檢調今天上午約談2名領銜人，目前還在蒐證中，預計會帶回多人偵訊。

批民進黨不辦共諜、辦青年 國民黨籲團結面對綠色恐怖

繼北檢偵辦罷吳四騎士涉偽造文書案後，罷免綠委蘇巧慧、吳琪銘團體領銜人今也遭約談。國民黨上午舉行記者會抨擊民進黨的司法雙標、政治辦案已無所不入，「不辦共諜，辦青年」，呼籲大家繼續加入連署的行列，對抗綠色恐怖。

「死亡連署」延燒 北市選委會曝：有連署連簽名都簽錯

檢調偵辦罷免雙吳案的連署書中出現「死亡連署」，北檢昨天搜索約談「罷吳四騎士」諭令交保。民進黨台北市議員陳賢蔚上午在市議會民政委員會工作報告中，要求北市選委會應該有一套事前的預防機制。市選委會主委李泰興表示，死亡連署是戶政事務所電腦核對出來，也有查出簽名連名字都簽錯，被比對出來。

綠色恐怖不能嘴上抗議 趙少康建議朱立倫到法務部靜坐

檢調今到國民黨板橋區黨部搜索，傳綠委吳琪銘罷免案領銜人、蘇巧慧罷免案領銜人譚鎮耀等人都遭約談。中廣前董事長趙少康建議黨主席朱立倫，面對民進黨鋪天蓋地的綠色恐怖，不能只有嘴上抗議，必須採取具體行動，應該率國民黨幹部跟民代到法務部前靜坐抗議。

國民黨證實板橋區執行長、秘書2人被帶走 主委：司法別成打手

檢調繼台南、北市罷免綠委團體領袖遭查後，今天鎖定罷免立委蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸的領銜人及發起人，調查局幹員今天上午到國民黨板橋區黨部搜索，帶走區黨部執行長謝慶認、女祕書蔡甘子2人，將帶往新北市調處及北機組製作筆錄。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。