國民黨證實板橋區執行長、秘書2人被帶走 主委：司法別成打手

檢調繼台南、北市罷免綠委團體領袖遭查後，今天鎖定罷免立委蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸的領銜人及發起人，調查局幹員今天上午到國民黨板橋區黨部搜索，帶走區黨部執行長謝慶認、女祕書蔡甘子2人，將帶往新北市調處及北機組製作筆錄。

新北市黨部主委黃志雄說，調查局人員今早8點多到區黨部，搜索行動持續到11點多，帶走2名黨工，也攜走一些文件資料等證物，盼司法秉公處理，別成為執政黨的打手。

在搜索告一段落後，板橋區黨部隨即拉下鐵門，一旁的新北市黨部氣氛凝重，有黨工說「人心惶惶啊」。