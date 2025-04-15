罷免基綠議員進入2階 謝國樑：罷免議員、立委都不支持

公民團體發動罷免基隆市議員張之豪、鄭文婷，第1階段提議通過。基隆市長謝國樑今天說，11%選舉人口讓連署成案，過去投票選舉效力瞬間喪失，比例顯不公平。他不支持議員罷免案，罷免立委（林沛祥）更對市民不公平。

基隆公共事務學會發動罷免民進黨籍議員張之豪和鄭文婷，國民黨基隆市黨部高調聲援，反制民進黨支持「絕沛」團體，發動罷免國民黨立委林沛祥。基隆這3件罷免案，第1階段提議都已通過中選會審查，進入第2階段連署，若取得10%選舉人口連署就能成案，進入第3階段投票。

中選會昨透露提議罷免張之豪、鄭文婷已過關，公民團體展開第2階段連署腳步。謝國樑今天主持全國中等學校運動會授旗典禮，為即將參賽的基隆代表隊選手加油打氣。會中受訪時，媒體詢問對罷免進入新階段的看法。

謝國樑說，對於罷免他一直都是不鼓勵，而且不支持。大家都了解，當第2階段連署一成案的時候，過去那一次投票的效力就瞬間喪失，要看第3階段投票結果。各位想想看，不管獲得多少票，或者多少人口投票比例當選，只要1（提議）+10（連署）%，也就是11%的選舉人口表達意願，過去選舉的效果跟法定的效力就消失，這樣子是不是在比率上顯有不公平情況。