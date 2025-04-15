林濁水：大罷免恐破10席 台北、花蓮成藍營重災區

「大罷免」進入第二階段連署。民進黨前立委林濁水今天接受「POP撞新聞」專訪時表示，台北市與花蓮縣將成為藍營被罷免重災區。包含藍委徐巧芯、王鴻薇、李彥秀恐遭罷免連署成功，另外，羅智強和賴士葆也有危險，大罷免恐突破10席立委。

林濁水指出，深藍恐怕出問題了。他以立法院長韓國瑜受到大多數深藍選民支持為例，提到韓國瑜雖然在2018當選高雄市長後，出現多次言行爭議，被譏為「草包」；總統大選時，更在台北市得票率大敗，顯示韓國瑜在「知識藍」選民的支持度嚴重下滑，這種情形複製在傅崐萁帶動的國會運作，讓知識藍再次瞠目結舌，更造成台北市的「知識藍」崩潰。

林濁水表示，台北市民調雖然普遍對民進黨好感度不高，卻出現對國民黨反感度更甚於民進黨的現象，原因歸咎於傅崐萁雖擔任國民黨團立院總召，卻對國政立法方面展露草包內涵。

林濁水說，民眾對傅崐萁的反感猶如複製韓國瑜在選民支持度上翻轉的現象，尤其是「親中」標籤將對國民黨造成越來越難以克服的致命傷。如果立委罷免成功，國民黨連補選都有機會輸，更可能形成民進黨在立法院出現實質過半的情況。