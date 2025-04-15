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新北罷綠委團領銜人也遭約談 吳思瑤：別挑戰台灣司法

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨團今上午開記者會，黨團幹事長吳思瑤被問及新北罷團被搜索，她說，不要挑戰台灣法治、司法。記者曾原信／攝影
民進黨團今上午開記者會，黨團幹事長吳思瑤被問及新北罷團被搜索，她說，不要挑戰台灣法治、司法。記者曾原信／攝影

繼北檢偵辦罷雙吳四騎士涉偽造文書案，新北檢調今也發動約談罷免綠委蘇巧慧、吳琪銘領銜人疑涉幽靈連署。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，一切尊重司法辦案，「但不要挑戰台灣法治、司法」，如果新北也有搜索行動都照同樣原則，依情節輕重進行必要法律程序，不分藍綠都適用都是同一套法律。

民進黨團今上午開記者會，聯訪時被問及新北罷團也被搜索一事，吳思瑤先是播放國民黨立委吳宗憲先前在議場質詢台，談違法連署會構成犯罪、不要亂抄名冊。她說，上個會期通過選罷法，國民黨委員提案稱若利用他人個資，將處五年以下有期徒刑，「這誰修的法、誰提的案？」現在國民黨又要操作成司法不公。

吳思瑤說，只要假連署就是構成犯罪，中選會提出依職務告發有39案，只要涉及造假連署高，中選會都依職務告發，像是近期北市民團發動罷免藍委行動，死人連署是0，重複連署都是個位數；反之罷免綠委吳思瑤跟吳沛憶死亡連署有86跟108人，重複連署有439、249人，今天新北如果也有相關啟動偵查，一切就是尊重司法辦案，相信司法秉公處理，個別個案也不會評論，但不要挑戰台灣法治、司法。

民進黨立委沈伯洋說，藍跟白都愛混淆視聽，舉例吳思瑤罷免第一階段連署，交了兩千多份，違規加起來就快要一千多份，像是居住期間錯誤的就200多人，「檢調何時會發動，就是要看違規比例」，公民團體發起罷免35名藍委平均錯誤4.7％，但國民黨發起罷免綠委平均錯誤是30%，「我說真的，檢調不調查才是瀆職吧？」

民進黨團書記長陳培瑜則說，昨天檢調開啟調查就這麼緊張，如果藍營認為自己連署沒有問題，不需要這麼緊張，看起來真的是怕了。

吳思瑤補充，尊重任何罷免案，但如果新北也有另外搜索行動也是按照跟北市同樣原則，依情節輕重進行必要法律程序，「不分藍綠，我們適用都是同一套法律。」

個資 偽造文書 吳思瑤 罷免

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