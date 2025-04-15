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罷雙吳遭搜索 藍北市黨部批：動用國家機器對付年輕人

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
檢昨偵辦北市罷綠委「雙吳」團體涉幽靈連署案，約談參與連署國民黨青年軍「罷吳四騎士」等人。 圖／聯合報系資料照片
檢昨偵辦北市罷綠委「雙吳」團體涉幽靈連署案，約談參與連署國民黨青年軍「罷吳四騎士」等人。 圖／聯合報系資料照片

調查局北市調處昨搜索約談罷免雙吳案的召集人劉思吟、領銜人李孝亮等人，以及參與罷免雙吳的國民黨青年部前主任、立委羅智強助理陳冠安，也被搜索並帶回調查局。對此，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今批評，民進黨居然動用國家機器對付年輕人，呼籲司法單位勿淪為政治打手。

針對台北市罷免雙吳的國民黨青年們被搜索、約談，黃呂錦茹指出，台北市黨部表達嚴正關切與強烈不滿，罷免是憲法保障的公民權利，年輕人依法組織、合法推動，卻遭如此高規格對待，形同政治迫害，嚴重傷害民主價值與人民信賴司法的基礎。

黃呂錦茹說，劉思吟、陳冠安、賴苡任、滿志剛、李孝亮等人所從事的是民主運動，不是犯罪行為。民進黨執政下，居然動用國家機器對付年輕人，令人憤慨。呼籲司法單位回歸法律專業，勿淪為政治打手，更要求政府停止操弄司法、打壓異己。

她說，台北市黨部堅定支持青年團體參與公共事務，將全力聲援遭受不公對待者，捍衛民主、反對威權倒退。台北市黨部組成志工團隊自4月10日開始進行電話拜訪，累計撥打1萬通電話，並且於今天起寄送1000份連署資料，提供連署書及附回郵信封，電話拜訪和寄送連署資料的數量會持續增加，和青年朋友一起正面積極完成罷雙吳二階段連署。

劉思吟 國民黨 李孝亮 罷免 連署書 黃呂錦茹

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