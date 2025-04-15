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罷免蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸也爆幽靈連署 新北檢發動約談

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導
新北地檢署今指揮調查局，鎖定新北市3位民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸的罷免行動團隊進行約談，稍晚將移送地檢署複訊。圖／聯合報系資料照片
新北地檢署今指揮調查局，鎖定新北市3位民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸的罷免行動團隊進行約談，稍晚將移送地檢署複訊。圖／聯合報系資料照片

台北地檢署昨偵辦大罷免疑似出現幽靈連署，今傳出新北地檢署也指揮調查局發動約談，鎖定新北市3位民進黨立委蘇巧慧吳琪銘張宏陸的罷免行動團隊進行約談，稍晚將移送地檢署複訊，新北檢表示目前不便說明。

據了解，檢調今天約談對象為罷免蘇巧慧、吳琪銘的公民團體「新北大掃除」，領銜人分別為新北青工總會鶯歌區會長譚鎮耀、李清祥及召集人王昱人，以及罷免張宏陸的罷團「板橋小蜜蜂行動隊」發起人吳禹辰等人與數名證人。分別將人帶往新北市市調處和北機站詢問，預計稍晚將移送新北檢複訊。

藍營發動罷免綠委因未達標遭退件，補件後立委蘇巧慧也通過第一階段連署，但她曾質疑，針對她的1705份補件中，不僅死亡連署增加31人，整體不合格件數775份達45%也是全國第一。

至於發起罷免蘇巧慧、吳琪銘的罷團「新北大掃除」，被爆與國民黨新北市青年工作總會有關，罷免蘇巧慧的領銜人譚鎮耀身兼新北青工總會鶯歌區會長罷團召集人王昱人曾說明，譚去年是鶯歌區會長今年已卸任，譚、王2人皆為國民黨青工會員但非黨工。

至於罷免吳琪銘的領銜人李清祥較無政治背景，外界了解較少。罷免張宏陸的團體「板橋小蜜蜂行動隊」發起人吳禹辰則是去年接任新北青工總會長，都讓被罷免的綠委們懷疑背後是國民黨黨務系統在背後發動罷免行動。

公民團體 吳琪銘 張宏陸 罷免 蘇巧慧 連署書

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