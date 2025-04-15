「雙吳」罷團涉偽造文書交保...藍轟司法不公 綠籲證據拿出來

民進黨議員簡舒培今天也在木柵天和宮擺攤連署。記者洪子凱／攝影

北檢昨偵辦北市罷綠委「雙吳」團體涉幽靈連署案，約談參與連署國民黨青年軍賴苡任、劉思吟等人，訊後分別以20萬至50萬元不等命幾人交保，藍營痛批司法不公、辦藍不辦綠。民進黨北市黨部主委張茂楠反嗆，「若要人不知，除非己莫為」只要不違背原則，誰找上門都沒用，呼籲藍營不要抹黑，要拿出具體證據。

民進黨北市黨部今天赴木柵市場宣傳罷免活動，包含民進黨大安文山區擬參選人陳聖文也到場幫忙，主委張茂男表示，文山過去確實是較為深藍的區域，在聯署上也較為困難，但依目前資訊來看雖然聯署進度沒有超前，但也沒有落後，在法定的時間之內，應該可以完成聯署達標目標。民進黨議員簡舒培今天也同時在附近擺攤連署，她表示，目前臉書狀況都有比預期來得好，接下來也會持續在各站點擺攤，希望能夠比法定目標多收超過1萬份。

張茂楠表示，只要按造程序不抄名冊，檢調就不會找上門，只要不違背原則、抄名冊，如果都沒有違背，誰找上門都沒用，國民黨稱司法不公只是自打嘴巴，司法是獨立的，不可能執政黨能去指揮除已，藍營指控罷藍委團體也有名冊誤植，應該具體指出哪個地方拿了誰的名單來操作或是有違規情況，這樣檢調才能有線索去調查真相，而不是用抹黑的方式。

陳聖文也舉例，罷免吳沛憶案的不合格率近40%，包含100多份死亡聯署和近百份重複連署等情況，代表有人去抄名冊，甚至有人身分證、住址寫錯，諷刺「國民黨要抄還會抄錯」，不但很「瞎」更是對往生者不尊重，呼籲中選會應該開放讓大家去查，誰的名字遭到盜用。