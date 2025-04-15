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中選會：39件罷免案涉偽造連署已告發 無差別待遇

中央社／ 台北15日電

罷免案涉幽靈連署引發關注，中選會主委李進勇今天表示，選務機關只要在查對時發現有疑似偽造情況，都會告發。目前有41案罷免案有違法嫌疑，已移送39案，沒有差別對待，相信司法機關會秉公處理。

北檢偵辦涉幽靈連署案，查出民進黨立委吳思瑤吳沛憶罷免案的罷免團體疑有偽造提議書情事。

立法院今天繼續進行總質詢，中選會主委李進勇列席前受訪表示，相關案件已進入司法程序，尊重司法機關的調查，中選會沒有評論。司法機關如有需要，中選會或各地選委會會全力配合。

李進勇指出，希望大家能夠以此為鑑，罷免第二階段連署目前還在進行當中，希望大家共同遵守法律規定。

對於國民黨質疑檢調辦藍不辦綠，李進勇表示，他不予評論，司法機關有自己偵查的節奏，站在選務機關的立場，只要在查對時發現有疑似偽造情況，都會進行告發。

李進勇指出，目前統計有41案罷免案有違法嫌疑，已移送39案，還有2案在整理資料，近日就會移送，中選會沒有任何差別對待，相信司法機關也會秉公處理。

中選會 吳思瑤 吳沛憶 國民黨 李進勇 民進黨 罷免

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