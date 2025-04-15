不能辦藍不辦綠...4000份連署格式錯 花蓮藍營按鈴告發罷傅團體

罷免綠委陣營近日接連遭檢調偵辦偽造文書、死亡連署，花蓮罷傅團體也發生連署書格式錯誤，逾4000份出現問題，遭質疑「偷跑」，花蓮藍營今早按鈴告發罷團成員偽造文書等罪嫌，要求偵辦，花蓮地檢署將分案調查。

國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮、縣議會黨團書記長吳東昇、議員吳建志及邱光明等人，等人今天上午10時到花蓮地檢署按鈴告發罷傅團體領銜人李美玲、「八炯」溫子渝、「閩南狼」陳柏源及立委沈伯洋等，涉嫌偽造文書及死亡連署等罪嫌。

吳建志表示，人民有罷免的權利，但不能藉由罷免之名行違法之實，罷傅團隊承認有高達4000份連署書格式錯誤，需要重簽與補簽，這不是行政疏失，是偷跑、偷簽、偽造文書的行為。此外，他們也查到，一階有提議人在2月1日前死亡，卻出現在2月3日開始的罷免提議書上，根本就是蓄意造假。

他表示，罷免二階有法定期限，補簽根本就是延長時效、竄改意願，罷團行為已經明顯違反選罷法，因此今天向花蓮地檢署告發沈伯洋等人涉嫌偽造文書、違反個資法、選罷法等行為。

「難道辦藍最速件、辦綠就視而不見嗎？」吳建志說，司法要公正，不能為特定政黨服務，罷免可以、違法不行，更不能造假，呼籲花蓮地檢署立刻偵辦，讓法律還原真相。

中央選舉委員會曾指出，二階連署人名冊影印尺寸依規定，應以向選務機關領取的格式為準，紙張尺寸、表格欄數、字體大小等均不得自行調整或變更。

「微光花蓮」罷免國民黨立院黨團總召傅崐萁，第二階段進入關鍵時刻，「微光花蓮」日前宣布已收到1萬7000份連署書，距離門檻只差2000份，就在即將達標時，團隊志工近日檢查連署書時，赫然發現部分格式錯誤，左側「編號」文字位置偏下，而不是在中間。

對於出包原因，有志工私下表示，掃描中選會提供的紙本版本後發現字體較模糊，有熱心贊助者印製時將字體調整清晰一點，造成連署書「編號」兩字下移，若不仔細看很難發現。但藍營質疑根本就是「偷跑」，沒拿到正式格式就先自製並散發連署，才會造成大規模錯誤連署，根本是偽造文書。