罷免葉元之破二階最低門檻 倒數15天罷團再衝1萬5千份
針對板橋東區立委葉元之罷免行動「大刪元」進入關鍵二階罷免倒數僅剩15天。根據主辦團體公布，目前已累積2萬4428份有效連署，但仍具安全門檻短缺1萬5572份，呼籲支持者加緊腳步，在4月30日截止前完成第二階段連署，為板橋帶來改變的機會。葉元之對此未表示意見。
大刪元提醒，不論第一階段是否參與，第二階段連署皆可簽署。且依據法定程序，即便達到最低門檻，若審查後有部分不符規定的資料，補件空間極小，因此鼓勵群眾廣泛動員，務必補足並超過所需數量，確保罷免案能順利通過審查階段，邁向正式投票。
團隊也強調，罷免程序中連署是一道關鍵門檻，「沒有過，就沒有票投！」若無法在期限內完成連署，即使不滿現任立委的表現，也將無法表達民意。呼籲板橋市民不要觀望。
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