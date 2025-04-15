罷免葉元之破二階最低門檻 倒數15天罷團再衝1萬5千份

針對板橋東區立委葉元之罷免行動「大刪元」進入關鍵二階罷免倒數僅剩15天。根據主辦團體公布，目前已累積2萬4428份有效連署，但仍具安全門檻短缺1萬5572份，呼籲支持者加緊腳步，在4月30日截止前完成第二階段連署，為板橋帶來改變的機會。葉元之對此未表示意見。

大刪元提醒，不論第一階段是否參與，第二階段連署皆可簽署。且依據法定程序，即便達到最低門檻，若審查後有部分不符規定的資料，補件空間極小，因此鼓勵群眾廣泛動員，務必補足並超過所需數量，確保罷免案能順利通過審查階段，邁向正式投票。