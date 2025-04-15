罷免案進入2階 基議員張之豪：犠牲我換立委 值得！

連署罷免基隆市議員張之豪進入第2階段，張之豪表示，「這麼瞧得起我，我也只好湧泉以報」，會全面提高大罷免（立委林沛祥）行動，全面奉陪，「犧牲掉我一個議員換他一個立委，值得。」

「大罷免」如火如荼，中選會昨透露新增1件立委罷免案、2件議員罷免案進入第2階段連署，立委是民進黨立委陳俊宇，議員是基隆市議員張之豪和鄭文婷。

張之豪在臉書貼文說，罷免他的案子第1階段正式通過了，所以他也將面臨國民黨罷免挑戰。國民黨要罷免他的理由，「他們要鬥爭，要以罷制罷」，但罷免國民黨立委的理由，是要阻止他們賣台，阻止他們癱瘓國家，是要讓租金補貼不再被砍光，讓主權得以保全，讓民生得以延續。

張之豪認為，「我們在救國護國，他們在明爭暗鬥」，所以國民黨旁門左道的骯髒步，他實在不怎麼在意。若國家都要沒了，若台灣民主、以後的選舉，都可能被國民黨把台灣搞掉、賣掉，被中共併吞，還在意一個議員位置在不在嗎？

張之豪說，既然他們這麼瞧得起他，他也只好湧泉以報，全面提高大罷免行動，全面奉陪。他說過了，犧牲掉一個議員換一個立委，值得。對於國民黨罷免他的案子第1階段通過，他的回應是「沒在怕的，just bring it。」