新北罷蘇巧慧、吳琪銘也被查！ 藍主委：當權者濫權將遭民意反噬

大罷免如火如荼推進，檢調繼台南、北市罷免綠委團體領袖遭查後，今天也鎖定罷免立委蘇巧慧、吳琪銘的領銜人，調查行動仍在持續中。國民黨新北市黨部主委黃志雄說，檢調查辦台南時，就有心理準備，當權一定會用司法手段對付政敵，「就面對它吧！」人民的意志沒那麼脆弱，罷免連署會持續到底。

據新北藍營人士消息指，今天被調查局約談的對象，包含罷吳琪銘的領銜人李清祥、黃國定三峽區副主委，及罷蘇巧慧的領銜人譚鎮耀、召集人王昱人等，要調查是否有幽靈連署及偽造文書等情事。

新北一名藍營議員說，新北罷綠領袖被帶走，事件一早已在社群引起討論，司法工具出動目的就是削減罷綠的力道，讓人民不敢去連署，手法非常可惡，應該超然公正的司法淪為執政者打擊異己的工具。

黃志雄說，罷免蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸等民進黨立委的連署行動進入二階作業，罷免團體沒有太多資源、組織力，黨部有助一臂之力，彼此是合作夥伴關係，將持續聲援、協助這些罷團成員，希望當權者不要太過濫權，否則將遭受民意反噬，愈來愈多人民已經看不下去這種辦藍不辦綠的雙標作法。