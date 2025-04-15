檢偵辦藍青年軍連署偽造 李進勇：盼大家「以此為鑑」
罷免民進黨立委團體成員昨多人遭約談，引發國民黨質疑「政治辦案」，中選會主委李進勇表示，對於司法機關辦案不予評論，中選會只要查對連署書時發現有疑似偽造，就會告發，絕無差別對待，也相信司法都會秉公處理；目前二階連署還在進行中，盼大家能夠「以此為鑑」。
發起罷免民進黨立委吳沛憶、吳思瑤的團體，日前遭民進黨告發造假，台北地檢署昨依偽造文書及違反個人資料保護法，指揮調查局搜索約談罷團領銜人及國民黨青年軍「罷吳四騎士」6名被告，另約談5名證人；國民黨昨晚則在北檢門口集結聲援，高喊「司法不公、政治辦案」。
李進勇今早赴立院備詢前接受媒體聯訪時表示，相關案件已經進入司法程序，中選會尊重司法機關的調查，不予評論；司法機關若有需要，各地選委會將全力配合。他呼籲，大家能夠以此為鑑，因為第二階段連署目前還在進行中，希望大家能夠遵守法律規定。
另外，罷免國民黨立委傅崐萁團體「微光花蓮．拔傅行動」也出現情況，外界質疑是否辦藍不辦綠？李進勇回應「不予評論」，因為司法機關有自己的偵查節奏；選務機關的立場上，只要查對時發現有疑似偽造的情況，就都會告發，目前已經有41個案子有違法行為，迄今已經移送39案，另外2案還在整理資料中，近期也將移送，絕對沒有任何差別對待，也相信司法機關都會秉公處理。
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