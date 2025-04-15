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共諜案20萬交保...罷雙吳卻50萬 游淑慧狠批「寧當共諜莫罷綠?」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員游淑慧。 圖／聯合報系資料照片
台北市議員游淑慧。 圖／聯合報系資料照片

調查局偵辦罷綠委吳沛憶吳思瑤案涉幽靈連署，昨約談藍青年軍陳冠安、賴苡任、滿志剛、劉思吟、罷吳領銜人李孝亮及劉思吟丈夫林叡共6人，複訊後依偽造文書等20至50萬交保、限制出境出海。議員游淑慧重批，怎麼「在台灣，罷免民進黨的後果，比當共諜慘」。

國民黨北市議員游淑慧質疑，綠營涉及共諜案的盛某某交保金20萬，不過連署罷免雙吳的交保金，卻重保50萬，重批民進黨政府教育大家「寧當共諜、莫來罷綠？」

游淑慧說，立委羅智強第一時間說願意把自己貸借的糧草，先幫這些年輕人出交保金。「但罷雙吳很重要，反惡罷更重要」，呼籲民眾要保護台灣的法制和民主，羅智強和更多好委員也要撐住。游說，她已經跟羅智強說，罷雙吳的230萬交保金分攤，「算我一份」。

偽造文書 劉思吟 吳思瑤 吳沛憶 游淑慧 罷免 羅智強

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