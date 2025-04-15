共諜案20萬交保...罷雙吳卻50萬 游淑慧狠批「寧當共諜莫罷綠?」
調查局偵辦罷綠委吳沛憶、吳思瑤案涉幽靈連署，昨約談藍青年軍陳冠安、賴苡任、滿志剛、劉思吟、罷吳領銜人李孝亮及劉思吟丈夫林叡共6人，複訊後依偽造文書等20至50萬交保、限制出境出海。議員游淑慧重批，怎麼「在台灣，罷免民進黨的後果，比當共諜慘」。
國民黨北市議員游淑慧質疑，綠營涉及共諜案的盛某某交保金20萬，不過連署罷免雙吳的交保金，卻重保50萬，重批民進黨政府教育大家「寧當共諜、莫來罷綠？」
游淑慧說，立委羅智強第一時間說願意把自己貸借的糧草，先幫這些年輕人出交保金。「但罷雙吳很重要，反惡罷更重要」，呼籲民眾要保護台灣的法制和民主，羅智強和更多好委員也要撐住。游說，她已經跟羅智強說，罷雙吳的230萬交保金分攤，「算我一份」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言