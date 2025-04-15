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【重磅快評】教育部宣布准許可在校園進行選舉宣傳活動？

聯合報／ 主筆室
教育部長鄭英耀表示，大學校園需謹守中立態度，禁止來自校方的政黨活動，但學生的言論自由、公民活動應給予尊重。記者李芯／攝影
教育部長鄭英耀表示，大學校園需謹守中立態度，禁止來自校方的政黨活動，但學生的言論自由、公民活動應給予尊重。記者李芯／攝影

對於大學校園有大學生響應民進黨的「大罷免」，設攤收連署書是否違反「教育基本法」的問題，教育部鄭英耀昨天表態，說「大學校園需謹守中立態度，禁止來自校方的政黨活動，但學生的言論自由、公民活動應給予尊重。」換句話說，鄭英耀將「設攤收連署書」定義為「應該給予尊重的言論自由和公民活動」，這也就意味，未來候選只要是透過「學生」在校內助選，就不會有違法問題。

「教育基本法」第6條是「學校不得為特定政治團體從事宣傳或活動。主管教育行政機關及學校亦不得強迫學校行政人員、教師及學生參加任何政治團體或活動。」不過，對於「學校」的範疇為何，則在教育部100年11月8日臺人(二)字第1000201993號函有明白揭示，包括「學校教職員工生」，其中的「生」，自然指的就是「學生」。

而在同一份函示裡，就有禁止「為候選人在校園內張貼、散發海報、標語或傳單等競選物品」以及「不得於上班或勤務時間，從事政黨或其他政治團體之活動，亦不得從事助選活動；下班後從事上開活動，亦應自我克制。」的規定。而既然罷免活動也是政治活動，而且學生也涵蓋在禁止範圍內，包括政大、清大都明令禁止學生設攤收連署書的行為，當然是於法有據。

不過鄭英耀卻是完全推翻了「教育基本法」和「教育部的函示」，直接認定學生設攤收連署書是「言論自由」和「公民活動」。也就是說，只要是透過「學生」在學校設攤收連署書，學校就不應該禁止。

如果把鄭英耀的說法向下延伸，那麼很容易推導出一個結論：既然學生可以對「人」的罷免活動設攤收連署書、宣傳，那麼對「事」的公投連署，理所當然也不應該禁止。同樣是對「人」的連署，總統候選人的連署活動，當然也可以在校園堂而皇之地設攤了。

依此而論，如果連總統競選活動也可以進入校園，那麼有什麼道理禁止其他選舉活動進入校園宣傳？難道選舉不是鄭英耀說的公民活動？學生支持誰不支持誰，不是言論自由？

所以鄭英耀這番談話，如果標準一致、邏輯一致，未來校園內將不禁止任何政黨、政治和候選人的宣傳活動--只要不是透過「學校教職員」而是「學生」來宣傳就可以。鄭英耀真的知道自己在說什麼嗎？

當然，另一個可能是鄭英耀的標準、邏輯並不一致。他所說的「尊重公民權」和「尊重言論自由」，只限於「罷藍委」而已。等到進校園宣傳的是幫在野黨助選，或者要罷免的是綠委，他可能又是另一副嘴臉了吧。

教育部 校園 罷免 言論自由 連署書 鄭英耀

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