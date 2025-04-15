稱罷雙吳6人是英雄 羅智強：230萬保金我出！

台北地檢署偵辦民進黨立委吳沛憶、吳思瑤罷免涉幽靈連署案，昨天搜索約談國民黨青年軍「罷吳四騎士」陳冠安、賴苡任、滿志剛、劉思吟、罷吳領銜人李孝亮及劉思吟丈夫林叡共6人到案，幾人今晨陸續交保。國民黨立委羅智強表示，「6英雄保金，我出！」如果他們願意接受，230萬的保金他全額支援。

羅智強表示，在賴清德總統的「全面殲滅在野黨計劃」之下，昨天司法與檢調如同打仗般兵分多路、拂曉出擊，竟然以不對等的規格，大動作搜索並帶走包括他辦公室主任陳冠安在內的6位年輕人，這些人不是黑道、不是貪汙犯，而是站在民主前線、勇於發聲的年輕人！

羅智強說，經過近24小時的折騰，這6位年輕人最後以每人20萬到50萬元不等的保金交保，合計高達230萬元，這筆錢對年輕人來說，絕對不是小數目，如果他們願意接受，他決定從他與太太房屋貸款的500萬中撥出230萬元，全額支援這6位年輕人的保金，「這是我對這6位勇敢青年的致意與承諾！」

羅智強提及，其中一位，就是他親自栽培、最得力的助手陳冠安。陳冠安文筆犀利、口才出眾、邏輯清晰，長期在網路上理性批評政府、積極參與公民行動，而陳唯一的「罪名」，就是敢於監督民進黨政府，這樣的人，也值得被搜索、被帶走、被交保？這就是民進黨所謂的「民主法治」嗎？

羅智強指出，根據他掌握的訊息，這場行動根本不是為了連署案，搜索陳冠安只是藉口，真正的目的，是試圖「刺探羅智強辦公室的運作細節」，以案牽案、進一步擴大打擊異己。也就是說，目標其實是他羅智強，如無意外，陳冠安手機裡所有和他的對話記錄，今天早上就會送到賴清德的辦公桌上。

羅智強說，昨天他真的非常憤怒，他要對賴清德說得清楚，「要清算，就衝著我來！別去欺負這些正直、熱血的年輕人！」如果賴清德認為用東廠手段、用政治追殺，就能讓他們噤聲，那賴清德錯了，他不會被嚇退，他更不會坐視他的優秀幕僚，因為監督執政者就遭到政治迫害。

羅智強也對這6位年輕人說，「保金，我出！你們不是孤軍奮戰！」這場戰役，他們會一起打，民主之路上，沒有一個人會被留下，會一起走到底，為民主、為正義、為台灣撐到底。