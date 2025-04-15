新北檢也動了！罷免蘇巧慧、吳琪銘疑幽靈連署 檢調再約談2領銜人

繼台北地檢署偵辦罷雙吳四騎士涉偽造文書案後，新北檢調今天也接獲檢舉，指發動罷免民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘的領銜人疑涉幽靈連署，新北檢調今天上午約談2名領銜人，目前還在蒐證中，預計會帶回多人偵訊。

藍營發動罷免綠委因未達標遭退件，補件後，中選會宣布新增8位立委通過第一階段連署，其中就包含蘇巧慧。蘇巧慧曾對此指出，針對她的1705份補件中，不僅死亡連署增加31人，整體不合格件數達775份、達45%，是全國第一。

據了解，發起罷免民進黨立法委員蘇巧慧、吳琪銘的公民團體「新北大掃除」，被爆與國民黨新北市青年工作總會有關，罷免蘇巧慧的領銜人譚鎮耀，身兼新北青工總會鶯歌區會長，至於罷免吳琪銘的領銜人則是李清祥。

罷團召集人王昱人則指出，譚鎮耀是去年鶯歌區會長，今年已卸任，兩人既是青工會員也是國民黨員，未刻意隱藏或避諱，但不是黨工，「黨員、會員、公民角色並不衝突」。

至於李清祥他了解不多，只知是名年紀偏大的熱心民眾，看到土城、三峽、樹林、鶯歌有發起罷免活動便加入，自願成為領銜人。

罷免民進黨立委張宏陸、蘇巧慧、吳琪銘的團體先前經補件後通過一階提議門檻，日前赴中選會領取第二階段連署人名冊格式。罷免張宏陸的團體發起人吳禹辰說，二階門檻較高，需要大家團結，新北罷免民進黨立委團體會相互支援收件。