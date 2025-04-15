聽新聞
0:00 / 0:00
青年軍遭控幽靈連署最高50萬交保 侯漢廷批：罷綠比共諜嚴重？
大罷免案持續延燒，北檢昨偵辦北市罷綠委「雙吳」團體涉幽靈連署案，約談參與連署國民黨青年軍「罷吳四騎士」等人，幾人今晨才陸續交保離開北院，有不少支持者在北檢外伸援，抗議司法不公，北市議員侯漢廷更痛批，民進黨員日前捲入共諜案以20萬交保，如今罷免民進黨卻要花50萬，反諷「難道司法姓黨？」
北市檢調昨發動搜索調查，約談「罷吳四騎士」陳冠安、賴苡任、滿志剛、劉思吟、罷吳領銜人李孝亮等人，幾人從白天被帶往調查局，晚上移送北檢複訊，直至今晨檢察官分別以偽造文書、違反個資法等罪命6人以20萬至50萬元交保、均限制出境出海。
昨天不少藍營青年、議員、立委等人在北檢門外為幾人聲援，幾人辦保離去時，更有支持者在外面高喊，「政治鬥爭、司法迫害」，議員侯漢廷也在臉書痛批，立法院前院長游錫堃助理盛礎纓日前捲入共諜案最後已20萬元交保，罷免民進黨的青年軍卻要50萬才能交保，「罷免民進黨比共諜還嚴重？這些年輕人比共諜更容易逃亡？司法姓黨？」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言