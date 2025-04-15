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青年軍遭控幽靈連署最高50萬交保 侯漢廷批：罷綠比共諜嚴重？

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
檢昨偵辦北市罷綠委「雙吳」團體涉幽靈連署案，約談參與連署國民黨青年軍「罷吳四騎士」等人，幾人今晨才陸續交保離開北院。 圖／聯合報系資料照片
檢昨偵辦北市罷綠委「雙吳」團體涉幽靈連署案，約談參與連署國民黨青年軍「罷吳四騎士」等人，幾人今晨才陸續交保離開北院。 圖／聯合報系資料照片

罷免案持續延燒，北檢昨偵辦北市罷綠委「雙吳」團體涉幽靈連署案，約談參與連署國民黨青年軍「罷吳四騎士」等人，幾人今晨才陸續交保離開北院，有不少支持者在北檢外伸援，抗議司法不公，北市議員侯漢廷更痛批，民進黨員日前捲入共諜案以20萬交保，如今罷免民進黨卻要花50萬，反諷「難道司法姓黨？」

北市檢調昨發動搜索調查，約談「罷吳四騎士」陳冠安、賴苡任、滿志剛、劉思吟、罷吳領銜人李孝亮等人，幾人從白天被帶往調查局，晚上移送北檢複訊，直至今晨檢察官分別以偽造文書、違反個資法等罪命6人以20萬至50萬元交保、均限制出境出海。

昨天不少藍營青年、議員、立委等人在北檢門外為幾人聲援，幾人辦保離去時，更有支持者在外面高喊，「政治鬥爭、司法迫害」，議員侯漢廷也在臉書痛批，立法院前院長游錫堃助理盛礎纓日前捲入共諜案最後已20萬元交保，罷免民進黨的青年軍卻要50萬才能交保，「罷免民進黨比共諜還嚴重？這些年輕人比共諜更容易逃亡？司法姓黨？」

侯漢廷 個資 偽造文書 國民黨 李孝亮 民進黨 罷免

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