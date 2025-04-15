罷雙吳四騎士＋領銜人涉偽造文書交保 5人同框離開北檢

台北地檢署偵辦立委吳沛憶、吳思瑤罷免涉幽靈連署案，昨天搜索約談國民黨青年軍「罷吳四騎士」陳冠安、賴苡任、滿志剛、劉思吟、罷吳領銜人李孝亮及劉思吟丈夫林叡共6人到案，檢察官朱家蓉今晨依偽造文書、違反個資法等罪命6人以20萬至50萬元交保、均限制出境出海；除陳冠安先辦保離開外，其餘5人則同框離開北檢，共乘一台車離去。

賴苡任、滿志剛、劉思吟涉案情節較重，三人均交保50萬元；李孝亮、林叡交保30萬元；陳冠安交保20萬元。李孝亮的母親曾爆料，兒子是被藍營高層下令當領銜人，昨天也被檢方約談作證，訊後請回，她清晨得知兒子交保，又趕回地檢署幫忙辦理保釋，也成為媒體拍攝焦點。

賴苡任等5人離去時，被問及是否覺得有政治操作？部分人的表情面露無奈，但未發表意見，地檢署大門外有零星支持者高喊「政治鬥爭、司法迫害」。李孝亮的母親則與他們分開離去。

全案由民進黨在3月間告發，指吳思瑤被罷免連署的2000多分資料中，有86位連署人已往生；罷免吳沛憶的連署文書，也有上百位往生者，錯假率高達四成。北檢指揮調查局台北市調查處清查後，發現的確有人遭冒名提案，昨天一早發動搜索行動。

檢調偵辦主要對象主要鎖定「憶事無成」召集人劉思吟、領銜人李孝亮；「地動刪瑤」召集人賴苡任、領銜人張克晉；「罷吳四騎士」滿志剛、陳冠安共6名被告，其中張克晉訊後請回，原列證人的林叡改列被告。

檢調追查，吳沛億、吳思瑤2立委罷免案的提議人資料，包含「提議前死亡」的死亡連署，連署人戶籍未滿四個月，甚至有重複連署等偽造情事，還有「筆跡相似」等情狀。北檢指出，經向中選舉委員會、台北市選舉委員會函調罷免案提議人資料，分析相關事證，查證部分提議人，確有遭冒名提議，因此發動搜索。

國民黨立委王鴻薇、市議員張斯綱及發言人楊智伃、還有青年軍等支持者，昨深夜在北檢門口集結，呼喊「司法不公、政治辦案」；羅智強昨也喊話民進黨，「不要找我團隊麻煩、要清算衝著我來」。