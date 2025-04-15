教育部長稱校園擺攤大罷免是言論自由 學者：為他臉紅

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
大專院校學生在校園內擺攤支持大罷免，教育部長鄭英耀認為這並非來自校方的政黨活動，學生的言論自由應該給予尊重。記者曾吉松／攝影
大專院校學生在校園內擺攤支持大罷免，教育部長鄭英耀認為這並非來自校方的政黨活動，學生的言論自由應該給予尊重。記者曾吉松／攝影

大專院校學生在校園內擺攤支持大罷免，教育部長鄭英耀認為這並非來自校方的政黨活動，學生的言論自由應該給予尊重。政大廣電系兼任教授郭力昕認為，大罷免至少是民進黨黨團總召推動，說不是政黨活動「太牽強」，教育部長的言論讓他「感到臉紅」。

郭力昕認為，大學學生在校園內擺攤支持大罷免「不適合」。他指出，雖然擺攤者是民間團體或學生團體、而非民進黨黨工，但這波大罷免至少是民進黨黨團總召推動，「說不是政黨活動非常牽強」，也不符合社會觀感。他遺憾教育部長身為知識分子、也當過大學教授和校長，「成為民進黨的官就合理化民進黨的不對」，他為鄭英耀的談話感到「感到臉紅」，「一個知識份子連這點都無法堅持」。

「大學可以有各種言論的激盪，但不能成為現實政治利用操作的場域。」郭力昕表示，他不是認為校園必須「去政治」、「非政治」 ，但不能成為政治操弄的場域。「大學是不受政治汙染的最後一塊淨土」，如果連大學都退守、無法抵擋政治的侵奪，「台灣已經退無可退。」

罷免

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