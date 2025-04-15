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立委罷免案偽造連署漏夜訊問 王鴻薇：不要司法血滴子、司法不該雙標

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
立委王鴻薇聲援國民黨青年，強調「不要司法血滴子」「司法不該有雙標」。記者蕭雅娟／攝影
立委王鴻薇聲援國民黨青年，強調「不要司法血滴子」「司法不該有雙標」。記者蕭雅娟／攝影

台北地檢署偵辦民進黨立委吳沛憶、吳思瑤罷免案涉偽造文書，漏夜訊問「罷吳四騎士」陳冠安、賴苡任、滿志剛、劉思吟，罷免吳沛憶領銜人李孝亮及劉思吟丈夫林叡等6名被告，國民黨民代在北檢門口聲援，其中立委王鴻薇強調「不要司法血滴子」「司法不該有雙標」。

立委王鴻薇指出，年輕人罷免民進黨立委，敲敲門就被帶走、被搜索，請問吳思瑤是台灣皇后嗎？吳沛憶是台灣公主嗎？不能夠罷免嗎？罷免她們要受到這樣的待遇嗎？請問當年罷免韓國瑜有1300多份不合格連署書），當初有辦罷免的團體嗎，他們還去選市議員還可以高升、升官，去年罷免基隆市長謝國樑也有不合格，請問罷免謝國樑的有被辦嗎？

王鴻薇指出，今年這麼多立委被罷免，他和羅智強都被宣布已達到二階門檻，在他的一階連署就有偽造連署，一件、一件沒有辦，罷免藍委全部過關，管你是死亡連署、偽造連署統統過關，憑什麼？司法到了什麼樣的雙標？「可以當東廠到這種地步嗎？」

王鴻薇說，又不是大清朝，我們不要「司法血滴子」，不要用司法手段做政治報復、政治廝殺，他跟全國民眾說，不管政治型態是什麼，如果放任司法雙標、司法粗暴，今天的賴苡任、劉思吟就可能就是明天的我們，拜託讓司法保留最低的尊嚴，「司法不該有雙標」。

立委李彥秀表示，民進黨動起來不是拚台灣經濟，民進黨動起來是用國家處理罷免、修理在野黨，這群年輕人監督民進黨政府，民進黨小事大辦，該大辦的事情辦一辦就沒下文，這群年輕人不是政治人物、不是民意代表，更不是政治團體，這群年輕人碰到的遭遇，有可是台灣人會碰到的遭遇。

立委李彥秀聲援國民黨青年，直指民進黨小事大辦。記者蕭雅娟／攝影
立委李彥秀聲援國民黨青年，直指民進黨小事大辦。記者蕭雅娟／攝影

罷免

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