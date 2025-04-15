桃園罷藍驚傳「死亡連署」 桃檢證實已分案
全國各地連署書出問題，北檢昨大動作約談罷團人員，桃園地檢署昨晚證實，中選會向最高檢告發提案罷免藍營立委牛煦庭、魯明哲的領銜人陳曉煒、羅怡文涉嫌偽造名冊案，將與桃市議員詹江村日前控告陳、羅2人偽造文書、違反選罷法皆已分案調查。
桃園地檢署晚間表示，桃園市選委會今年3月經中央選舉委員會指示，清查罷團第一階段「有問題」連署書，發現罷免桃園市第一、三選區立法委員牛煦庭、魯明哲的連署書中，分別有1至2名提議人在提議前為「已歿」等情、疑似造假，中選會彙整全國資料後，3月31日向最高檢察署分別告發對提案罷免牛、魯的領銜人陳曉煒、羅怡雯涉嫌偽造文書，案經最高檢發交查，周末已將相關案件交由選舉查察刑責區檢察官調查。
桃園市議員詹江村本月10日下午5時，在律師陪同到桃園地檢署對提案罷免牛煦庭、魯明哲的領銜人陳曉煒、羅怡雯按鈴申告，指控陳、羅2人明知罷免提議人中，有人於提議前死亡，仍以死者之名為罷免提議人，利用死者個人資料，偽造簽名或蓋章於公職人員罷免提議人名冊上，並將這些名冊提出於中央選舉委員會，涉犯刑法第216、210條行使偽造文書、公職人員選舉罷免法等規定。
罷牛、魯團隊針對遭中選會告發，第一階段罷免提議書涉犯偽造文書一事也分別回應如下：
桃園第一選區罷免牛煦庭團隊強調，藍營死亡連署數量高的離譜，反觀桃園一選區一階3000多件提議書中僅有1名死亡者，極可能是在寒流中不幸過世的原因造成，支持清查偽造事件，相信經得起考驗，針對中選會對死亡連署的告發，團隊呼籲應對所有涉及偽造的團體一視同仁，並依比例原則處理，每份提議書皆被視為重要託付，期待清查結果能讓清者更清，偽造者無所遁形。
桃園第三選區罷免魯明哲團隊聲明，針對罷免案提議人中有已故者，冬季期間有2名長者不幸離世，團隊對已故提議人表達感謝與哀悼，相信社會能理解高齡者於寒冬的健康風險，每份提議書均經嚴謹驗證、展現民意，應受尊重。反觀國民黨過往選舉與罷免行動中，死亡提議人爭議頻傳，偽造文書之責應由檢調查明，勿混淆視聽，罷免制度為民主機制，應以事實為基礎，避免政治操作破壞正當性。
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