國民黨青年遭搜索約談 徐巧芯：民進黨遮掩共諜案 清肅在野黨

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯在台北地檢署前聲援國民黨青年軍「罷吳四騎士」直批民進黨政府目的是為了「遮掩共諜案」才上門抓人、清肅在野黨。記者蕭雅娟／攝影
國民黨立委徐巧芯在台北地檢署前聲援國民黨青年軍「罷吳四騎士」直批民進黨政府目的是為了「遮掩共諜案」才上門抓人、清肅在野黨。記者蕭雅娟／攝影

台北地檢署偵辦民進黨立委吳沛憶、吳思瑤罷免案涉偽造文書，國民黨多名青年遭搜索約談，其中包含國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安。國民黨立委徐巧芯在台北地檢署前聲援國民黨青年軍「罷吳四騎士」直批民進黨政府目的是為了「遮掩共諜案」才上門抓人、清肅在野黨。

徐巧芯指出，罷免案領銜人收了連署書，又不是中選會有什麼能力查核有沒有錯，為什麼只抓國民黨罷免團體，「因為要遮掩共諜案！」民進黨被滲透有共諜，外交部長、國安會秘書長旁有共諜，外洩國家資訊，本來今日是要討伐民進黨不愛台灣、抗中保台都假的，你們才被紅色滲透，結果為了要蓋不利的新聞，你就上門抓人，清肅在野黨。

徐巧芯表示，當時柯文哲案，若沒有站出來幫柯講話，下一個被清算就是我們，搞倒柯文哲下一個搞誰？她對民進黨喊話，你不要為了遮蓋大案、轉移焦點，抓我們的幹部、助理，抓對中華民國抱有理想的年輕人。

徐巧芯說，這群年輕人看不下民進黨發起的大惡罷，發起行動罷免吳思瑤、吳沛憶而引火上身，他們只是站在在野這一邊，就要被有國家機器的民進黨霸凌、羞辱，我相信他們不會被打倒，台灣需要言論自由，需要有人制衡變得逐漸不民主的國家。「我希望今天會放人，不要押在裡面」

北檢指揮調查局台北市調處偵辦民進黨立委吳沛憶、吳思瑤罷免案涉偽造文書案，今搜索6被告、5證人後，劉思吟丈夫林叡由證人改列被告，全案目前計被告7人、證人4人。「罷吳四騎士」成員陳冠安、賴苡任、滿志剛、劉思吟，及吳沛憶罷免案領銜人李孝亮訊問中、吳思瑤罷免案掛名的領銜人張克晉複訊後請回，4名證人也請回。

罷免

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