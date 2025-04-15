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教長稱校園推大罷免是言論自由 「聽了臉紅」

聯合報／ 記者陳宛茜李芯／台北報導
教長鄭英耀（右圖）稱校園推大罷免是言論自由，政大廣電系兼任教授郭力昕（左圖）表示「聽了臉紅」。圖／聯合報系資料照片
教長鄭英耀（右圖）稱校園推大罷免是言論自由，政大廣電系兼任教授郭力昕（左圖）表示「聽了臉紅」。圖／聯合報系資料照片

大專院校學生在校園內擺攤支持大罷免教育部鄭英耀認為，這是學生的言論自由、公民活動，非政黨活動，應給予尊重，引發討論。政大廣電系兼任教授郭力昕批評，大罷免至少是民進黨立院黨團總召推動，說不是政黨活動「太牽強」，大學不能成為現實政治利用操作的場域，教育部長的言論讓他「感到臉紅」。

台師大國文系退休教授林保淳表示，過往禁止政治進入校園，為的是替校園留一分不受政治汙染的淨土，如今容許宣傳罷免連署的學生在校內擺攤，那反罷免的學生是否也可以？憂心學校成了另外一個戰場，甚至學生一不小心就會起衝突。

中研院士陳培哲直言，賴政府的教育部長公開支持言論自由值得肯定，但希望鄭部長的言論自由不因身分、性別、職業等而有差別，「學生有言論自由，學校其他的人是否也應該有言論自由？否則就會成為選擇性的鳥籠言論自由而已」。

陳培哲也提到，學生在校園擺攤支持大罷免，言論發表之後，如果隨後會有支持或反對政黨的行動，「這樣跟言論自由，單純政治學觀念的討論，如何區隔？」是否合適在校園裡面進行，是必須思考的問題。

郭力昕認為，遺憾教育部長身為知識分子、也當過大學教授和校長，「成為民進黨的官，就合理化民進黨的不對」；他為鄭英耀的談話「感到臉紅」，「一個知識分子連這點都無法堅持」。

政大社會學系教授黃厚銘認為，回歸教育基本法第六條所談的「教育中立」，該條所規範的主體為學校，其真正的精神在於要求學校的政黨中立及宗教中立，不能強加特定政黨及宗教立場；學生能於校內辦理各式各樣的宗教性社團，亦可以在學校做各式各樣的政治主張，並採取有關政治議題的行動。

教育部 林保淳 罷免 言論自由 鄭英耀 陳培哲

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