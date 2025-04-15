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大學擺攤連署罷免 爆爭議

聯合報／ 記者李芯李成蔭林銘翰黃婉婷／台北報導
大罷免能否進入大學校園設攤，引發爭議。有網友指控，罷免國民黨立委羅智強的團體竟然在校園旁擺攤。圖／取自社群平台Threads
大罷免能否進入大學校園設攤，引發爭議。有網友指控，罷免國民黨立委羅智強的團體竟然在校園旁擺攤。圖／取自社群平台Threads

罷免行動燒進校園，近期傳出政大、清大等多所大學校園出現擺攤募集第二階段連署書，引發熱議。教育部鄭英耀昨表示，大學校園須中立，禁止校方政黨活動，但學生的言論自由、公民活動應給予尊重，校園的自由民主是台灣高等教育的珍貴資產。

外界質疑，如果學生可在校園擺攤進行罷免連署，那教師是否也可以？鄭英耀說「某種程度我們還是要尊重」，但強調，教師要遵守教育人員的法令規範，若有兼任行政工作，則需比照公務人員的規範，依法行政。

大學生是否可以在校內設攤提供罷免連署書，近來引發教育界論戰。鄭英耀表示，這個問題要從兩個面向來看，以校方來說，教育部曾於二○一七、二○一八年，兩次發函通令各大學，要求學校謹守校園中立的態度，禁止把學校場地借給政黨辦理活動；學生方面，校園的自由民主是台灣高等教育最珍貴的資產，學生的言論自由、公民活動都應該給予尊重。

鄭英耀說，言論自由及具有公民意識的表現，都應該給予尊重；至於來自校方的政黨活動，就是被禁止的。他也提到，教師是專業人員，在課堂內以自己的專業讓學生學習，若離開課堂到校園中，每個人都會有對政治與公共事務的主張，不能加以限制。

國民黨立委翁曉玲表示，民進黨政府、中選會過去三令五申告訴各級學校，政治活動不要進入校園。大罷免就是政治活動的一部分，學生要暢談當然沒問題，但如果要擺攤就比較有疑慮；「教育基本法」中就規範學校不能為特定政治團體從事宣傳或活動，這精神也應該涵蓋校內的學生，否則，未來整個黨政都可以進校園？這與民進黨過去主張「政治退出校園」完全不同。

民眾黨立委劉書彬也直言「不應該」，教育部的說法自毀原則，「因為有當選才會有罷免，所以很清楚就是政治活動。」

中選會表示，罷免「辦事處」相當於選舉的競選總部，與「連署站點」及擺攤等活動屬於兩件事，而公職人員選罷法第八十六條是規範罷免「辦事處」，並非規範「連署站點」及連署活動；「連署站點」或擺攤相關活動涉及相關法律、自治法規等，往往與選罷法無關，這不是選務機關掌理範疇，因此不予評論。

中選會 教育部 競選總部 罷免 翁曉玲 言論自由 鄭英耀

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