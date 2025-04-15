冷眼集／教長、檢調 勿淪為政治圍勢者

雖然美國關稅調整來勢洶洶，但朝野仍持續為「大罷免」過招。北檢昨大動作約談搜索多名罷免綠營立委的要角，引發「辦藍不辦綠」的質疑；教育部長認為大學校園出現擺攤連署罷免屬學生言論自由，但教長如此言論，則有學者「感到臉紅」。

司法遭批看顏色辦案，讓公平正義蒙上陰影；至於大學校園，本該百花齊放，包容各種聲音，但是否連政治活動都可不受規範，其實也挑戰大學自主的底線。這些因大罷免衍生的現象，都值得社會進一步省思；只是，判斷的基準應該齊一，最忌「綠能你不能」的雙標。

檢察官被質疑以國家機器名義介入「大罷免」非頭一遭，除了昨天北檢的行動，台南、花蓮也有前例可循。

連署書份數稽查是選務機關的工作，檢調一馬當先，對召集連署人進行偵查，形同要求「人民去做政府的事」，動用職權干涉憲法賦予人民的罷免權；而這樣的司法行動，更可能被利用來打「烏賊戰」，例如偵辦罷免綠營立委團體，就很容易被形塑罷免綠營立委不具合法性。檢調已偏離治安的守護者，反而成了政治的圍勢者。

至於罷免連署進入大學校園設攤，雖有言論自由的辯論空間，但行政中立規定，要求各機關於選舉期間禁止政黨、公職候選人或其支持者之造訪活動；且不得為支持或反對特定之政黨、其他政治團體或公職候選人，從事政治活動或行為，包括連署活動等。

中選會昨被問到時，把罷免「辦事處」與「連署站點」及擺攤一刀切，但擺攤不就類似「領導連署活動」？難道不在行政中立禁止範圍？更遑論民進黨當年疾呼「黨政軍退出校園」，如今換了位子，就換了腦袋？若是角色互換，換成現在是國民黨執政挺校園擺攤連署罷免綠營立委，民進黨不會憤而攻訐嗎？

政治若按遊戲規則，大家沒有話說。但眼前的大罷免，執政黨自定一套法則，教長言論讓學者臉紅，檢察官執法讓人民不安，若是踰越分際，甚至自甘淪為政治圍勢者，能不遭社會非議？