41罷免案有詭 在野促檢調勿雙標

大罷免頻傳錯假連署，中選會指出，扣除不受理或重複送件者，今年二月起共收到六十一件罷免案，經各地依法定程序完成查對後，可能涉及偽造或有往生者連署共四十一件，已向最高檢察署告發人卅九件，其餘兩件待彙整資料後也會依法告發，沒有差別待遇。

中選會也透露，昨新增一件立委罷免案、兩件議員罷免案進入第二階段連署，據了解，新增者為民進黨立委陳俊宇與基隆市議員張之豪與鄭文婷。據了解，五十件立委罷免案中，共卅五位為泛藍立委、十五位民進黨立委，罷免藍綠立委的戰況為「卅五比十五」，另外八件議員罷免案則都是泛綠議員；至於兩件未補提的立委罷免案，則為罷免民進黨立委王美惠與陳冠廷。

根據時程，罷免藍營立委案將進入最後衝刺期，力拚二階連署過關。中選會重申，區域立委罷免案的二階連署送件受理單位是各地選委會，並非有心人士所指的中選會，截至四月十三日，各地選委會沒有收到任何二階連署送件的罷免案。

對於北檢昨搜索約談罷免民進黨立委吳沛憶、吳思瑤的罷團領袖，藍質疑綠色恐怖。北市議員李明賢表示，基隆罷免國民黨立委林沛祥有一一六份偽造連署，南投與雲林也有類似情況，檢調動作了嗎？

花蓮罷免國民黨立委傅崐萁連署書傳出有四千份格式有差異，花蓮地檢署昨表示沒接獲檢舉，不會特別分案調查。北市議員侯漢廷昨晚表示，已向花蓮地檢署網路告發，呼籲檢調移送法辦，不要雙標。