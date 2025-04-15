領銜罷綠委遭約談 藍批政治辦案

發起罷免民進黨立委吳沛憶、吳思瑤的團體，日前遭民進黨告發造假，台北地檢署昨依偽造文書及違反個人資料保護法，指揮調查局搜索約談罷團領銜人及國民黨青年軍「罷吳四騎士」六名被告，另約談五名證人；國民黨昨晚則在北檢門口集結聲援，高喊「司法不公、政治辦案」。

六名被告為今年二月間提出吳沛憶罷免提議書的「罷吳四騎士」劉思吟、陳冠安、賴苡任、滿志剛四人，以及罷免吳思瑤領銜人張克晉，罷免吳沛憶領銜人李孝亮。

五名證人為罷免吳思瑤第一階段領銜人詹嘉文，李孝亮母親陳秀鳳；罷免吳沛憶副領銜人謝麗華及丈夫陳志德，以及劉思吟丈夫林叡。

其中，張克晉訊後請回，證人詹嘉文、陳秀鳳、謝麗華、陳志德四人也請回，林叡則改列被告，和李孝亮、陳冠安、滿志剛、劉思吟、賴苡任等五人接受訊問。

北檢今年三月七日、廿四日接獲民進黨發言人吳崢、北市議員劉耀仁告發，指吳思瑤、吳沛憶罷免提議書疑偽造，吳沛憶罷免提議書死亡連署有一○八人、戶籍不滿四個月三九一人。吳崢另告發罷免新北蘇巧慧、李坤城、張宏陸、吳琪銘，高雄許智傑、黃捷，宜蘭陳俊宇，台南林俊憲等立委也有類似情形，移轉管轄。

北檢指出，發現有「提議前死亡」的死亡連署、戶籍未滿四個月及重複連署等疑似偽造情事，日前傳喚部分提議人認定確有「冒名提議」。台北市調處昨下午移送相關證人到北檢。

被告李孝亮昨早在臉書發文說「我絕對不會屈服」。國民黨立委羅智強也證實辦公室主任陳冠安被帶走。羅智強說，先前就接到消息，民進黨已啟動「全面殲滅在野黨計畫」，大舉動用司法為惡罷助陣，所以陳冠安被搜索帶走一點都不意外，只是痛心台灣的司法墮落到這種地步，甘於成為執政黨清算在野黨的鷹犬。

國民黨主席朱立倫昨批執政黨把司法當工具，辦藍不辦綠；面對民進黨各種迫害異己的司法手段，國民黨一定力戰到底，全額負擔，國民黨律師團第一時間已陪同偵訊。台北市長蔣萬安說，希望司法秉公處理、釐清事實，有一致的標準，也要符合比例原則。

中廣前董事長趙少康批評，民進黨的大罷免也有很多死亡跟偽造連署案，檢調不只辦藍不辦綠，大張旗鼓的多路偵辦完全不符合比例原則。

民眾黨表示，人民希望看到司法超然獨立，而非顏色之分，甚至兩套標準，淪為執政者鬥爭政敵的工具。