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罷雙吳青年遭搜索 議員點名這4人死亡連署「查了嗎？」
調查局北市調處今搜索罷免雙吳案的召集人劉思吟、領銜人李孝亮等人，甚至參與罷免雙吳的國民黨青年部前主任、立委羅智強助理陳冠安也被搜索並帶回調查局。國民黨議員柳采葳、游淑慧今也聲援陳冠安、劉思吟、李孝亮等人，質疑檢調偵辦標準不一，淪綠色恐怖打手。
柳采葳問檢調，「罷免立委游灝、馬文君、丁學忠、林沛翔等人的死亡連署，你們查了嗎？有這樣大動作搜索嗎？」檢調是用相同的標準偵辦案件嗎？大動作搜索國民黨委員的助理，卻輕輕放過其他也同樣有幽靈連署情況的假公民團體，實在很難讓人信服檢調是用一致的標準偵辦案件。
柳說，依照顏色辦案只是泯滅良知、破壞民主而已，執政黨利用檢調打壓罷免綠委的團體、打壓國民黨委員的助理，就是政治迫害。
權力令人腐敗，「民進黨已經活成他們最討厭的樣子」，當初走在街頭、為民主奮鬥的民進黨早已消失，現在的民進黨人不曾與人民站在一起，而且正在復辟創黨元老們口中可怕的執政黨。
國民黨議員游淑慧也呼籲「請用罷雙吳連署，支持他們。」吳思瑤、吳沛憶背後靠的不是民意，而是司法保護？
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