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國民黨喊司法不公政治辦案！罷吳四騎士移送複訊 6人先請回

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
國民黨在北檢門口集結，呼喊「司法不公、政治辦案，預計今晚10時在北檢門口說明。記者蕭雅娟／攝影
國民黨在北檢門口集結，呼喊「司法不公、政治辦案，預計今晚10時在北檢門口說明。記者蕭雅娟／攝影

台北地檢署偵辦立委吳沛憶、吳思瑤罷免案涉偽造文書，國民黨青年軍「罷吳四騎士」陳冠安、賴苡任、滿志剛及劉思吟遭搜索約談，劉思吟、賴苡任今晚9時許抵達台北地檢署複訊。國民黨在北檢門口集結，呼喊「司法不公、政治辦案，預計今晚10時在北檢門口說明。

「司法不公、政治辦案」國民黨台北市議員張斯綱、國民黨發言人楊智伃等國民黨支持者陸續至北檢聚集聲援，中正一分局也派員到場在北檢門口架起安全護欄，出動警力維安。

劉思吟、賴苡任今晚9時許從調查局台北市調處移送北檢複訊，皆不發一語。北檢指出，被告張克晉複訊後請回，證人詹嘉文、陳秀鳳、謝麗華、陳志德4人訊後請回。目前證人林叡、被告李孝亮、陳冠安、滿志剛、劉思吟、賴苡任等5人訊問中。

北檢今年3月7日、24日接獲民進黨發言人吳崢、北市議員劉耀仁告發立委吳思瑤、吳沛憶罷免提議書疑偽造，其中吳沛憶罷免提議書死亡連署有108人、戶籍不滿4個月有391人。

檢調追查，2位立委罷免案的提議人資料，包含「提議前死亡」的死亡連署，連署人戶籍未滿四個月，甚至有重複連署等偽造情事，其中還有「筆跡相似」等情狀，日前傳喚部分提議人發現確有「冒名提議」。

檢察官為保全證據及釐清案情，今指揮調查官持法院搜索票執行搜索約談6名被告處所，約談6名被告、5名證人到案。罷免吳思瑤領銜人張克晉，罷免吳沛憶領銜人為被告李孝亮，及今年2月間提出吳沛憶罷免提議書的「罷吳四騎士」劉思吟、陳冠安、賴苡任、滿志剛等4人被列被告。

曾任罷免吳思瑤第一階段領銜人為證人詹嘉文，李孝亮母親陳秀鳳，罷免吳沛憶副領銜人謝麗華及其丈夫陳志德，以及劉思吟丈夫林叡等5人為證人，今均配合到案說明。

國民黨青年軍「罷吳四騎士」賴苡任移送北檢複訊。記者蕭雅娟／攝影
國民黨青年軍「罷吳四騎士」賴苡任移送北檢複訊。記者蕭雅娟／攝影
國民黨青年軍「罷吳四騎士」劉思吟今晚9時許從調查局台北市調處移送北檢複訊。記者蕭雅娟／攝影
國民黨青年軍「罷吳四騎士」劉思吟今晚9時許從調查局台北市調處移送北檢複訊。記者蕭雅娟／攝影

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