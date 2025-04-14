「罷吳四騎士」陳冠安、滿志剛來了 涉偽造文書複訊中

台北地檢署偵辦立委吳沛憶、吳思瑤罷免案涉偽造文書，國民黨青年軍「罷吳四騎士」陳冠安、賴苡任、滿志剛及劉思吟遭搜索約談，羅智強辦公室主任陳冠安和滿志剛今晚8時許移送台北地檢署複訊。

陳冠安、滿志剛今晚8時許在調查局人員戒護下，面對媒體詢問，是否冒用名義抄名冊，皆不發一語，陳冠安右手握拳做出加油打氣手勢。

北檢今年3月7日、24日接獲民進黨發言人吳崢、北市議員劉耀仁告發立委吳思瑤、吳沛憶罷免提議書疑偽造，其中吳沛憶罷免提議書死亡連署有108人、戶籍不滿4個月有391人。