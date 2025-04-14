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「罷吳四騎士」陳冠安、滿志剛來了 涉偽造文書複訊中

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
羅智強辦公室主任陳冠安涉偽造罷免連署，遭移送複訊時握拳加油。記者葉信菉／攝影
羅智強辦公室主任陳冠安涉偽造罷免連署，遭移送複訊時握拳加油。記者葉信菉／攝影

台北地檢署偵辦立委吳沛憶、吳思瑤罷免案涉偽造文書，國民黨青年軍「罷吳四騎士」陳冠安、賴苡任、滿志剛及劉思吟遭搜索約談，羅智強辦公室主任陳冠安和滿志剛今晚8時許移送台北地檢署複訊。

陳冠安、滿志剛今晚8時許在調查局人員戒護下，面對媒體詢問，是否冒用名義抄名冊，皆不發一語，陳冠安右手握拳做出加油打氣手勢。

北檢今年3月7日、24日接獲民進黨發言人吳崢、北市議員劉耀仁告發立委吳思瑤、吳沛憶罷免提議書疑偽造，其中吳沛憶罷免提議書死亡連署有108人、戶籍不滿4個月有391人。

檢調追查，2起罷免案提議人資料，包含「提議前死亡」的死亡連署，還有連署人戶籍未滿四個月，甚至有重複連署等偽造情事，其中還有「筆跡相似」等情狀，日前傳喚部分提議人發現確有「冒名提議」。

「罷免四騎士」的國民黨青年軍滿志剛遭移送北檢複訊。記者葉信菉／攝影
「罷免四騎士」的國民黨青年軍滿志剛遭移送北檢複訊。記者葉信菉／攝影

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