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罷傅崐萁連署4千份格式有誤花檢稱無人檢舉不查 侯漢廷出手了

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
委傅崐萁連署書傳出4千份格式有差異，檢調卻不辦，花檢今表示，目前沒有接獲民眾檢舉，不會特別分案調查。北市議員侯漢廷今表示，已向花蓮地檢署網路告發，呼籲檢調移送法辦，不要雙標。本報資料照片。
委傅崐萁連署書傳出4千份格式有差異，檢調卻不辦，花檢今表示，目前沒有接獲民眾檢舉，不會特別分案調查。北市議員侯漢廷今表示，已向花蓮地檢署網路告發，呼籲檢調移送法辦，不要雙標。本報資料照片。

台北地檢署今依偽造文書及違反「個人資料保護法」約談北市罷綠委「雙吳」罷團，藍營痛批，立委傅崐萁連署書傳出4千份格式有差異，檢調卻不辦，花檢表示，目前沒有接獲民眾檢舉，不會特別分案調查。北市議員侯漢廷說，已向花蓮地檢署網路告發，呼籲檢調移送法辦，不要雙標。

侯漢廷表示，中選會聲稱自製連署書是偽造文書，花蓮罷傅團體都自我坦承偽造，極大原因就是違法偷跑，請檢調相同標準，即刻動起來，他已向花蓮地檢署網路告發罷免傅崐萁連署團隊，涉嫌偽造文書、違反選罷法個資法等相關罪嫌，呼籲檢調移送法辦，

侯漢廷說，去年23日，他向新竹、基隆、南投、高雄地檢署告發綠營團體案件，至今沒消息，痛批，「檢調辦藍營是坐火箭，辦綠營是坐烏龜嗎？」縱使司法打壓，不會停息人民對抗綠色恐怖決心，罷免全台民進黨立委，繼續行動。

委傅崐萁連署書傳出4千份格式有差異，檢調卻不辦，花檢今表示，目前沒有接獲民眾檢舉，不會特別分案調查。北市議員侯漢廷今表示，已向花蓮地檢署網路告發，呼籲檢調移送法辦，不要雙標。本報資料照片。
委傅崐萁連署書傳出4千份格式有差異，檢調卻不辦，花檢今表示，目前沒有接獲民眾檢舉，不會特別分案調查。北市議員侯漢廷今表示，已向花蓮地檢署網路告發，呼籲檢調移送法辦，不要雙標。本報資料照片。

侯漢廷 傅崐萁 罷免

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