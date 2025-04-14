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花蓮罷免傅崐萁連署書出包 3月就傳出格式有誤

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮罷免書出現格式錯誤，罷團微光團隊呼籲民眾重簽連署。記者王思慧／攝影
花蓮罷免書出現格式錯誤，罷團微光團隊呼籲民眾重簽連署。記者王思慧／攝影

花蓮罷免立委傅崐萁連署書近日被發現部分連署書格式錯誤，約有4千分連署書都白簽。今晚網紅八炯從外縣市「回防」花蓮，希望鄉親能重簽連署，他受訪表示，有連署站3月中就發現格式問題，但自己不是罷團核心人物，未能及時阻止，願意承擔責任並向支持罷免民眾道歉。

中選會在10日指出，連署人名冊未依規定格式提出，選務機關依法將不受理。罷團「微光花蓮」在社群平台表示，第二階連署書已收到1萬7千份，但近日志工檢查連署書時，發現部分連署左側的「編號」文字位置偏下，擔心格式錯誤不算數。

八炯表示，因罷團排查發現格式錯誤，錯誤率很多，各地宣講包括新竹、台北，請在外地的花蓮人重簽連署書，清明連假那時簽的連署書很有可能都是錯誤的。4月19日在凱道有反統戰大集會，希望花蓮遊子能前往重簽。

八炯坦言，有連署站3月中就發現格式錯誤的問題，卻未獲得重視，最近才知道問題這麼嚴重，如果是微光核心人物3月知道這訊息的話，一定會阻止，一定會強力要求他們要下架連署書重來。

八炯說，他很相信微光團隊，認為是自己的不作為，沒提早發現連署書有問題；去年5月的青鳥行動，自己就在石來運轉舉辦活動，很多人聽到號召才組成罷免傅崐萁團隊，可說是自己一手培育團隊，竟然發生這樣的重大的錯誤，可能團隊做事不夠嚴謹，身為創始人覺得要出來擔這個責任，不管陸戰、空戰、巷戰都應該要回來花蓮支援，當然有錯就要道歉。

花蓮罷免立委傅崐萁連署書近日被罷團志工發現，部分連署書格式錯誤，約有4千份連署書都白簽，今天網紅八炯從外縣市「回防」花蓮，接受民眾遞交重簽連署書。記者王思慧／攝影
花蓮罷免立委傅崐萁連署書近日被罷團志工發現，部分連署書格式錯誤，約有4千份連署書都白簽，今天網紅八炯從外縣市「回防」花蓮，接受民眾遞交重簽連署書。記者王思慧／攝影

傅崐萁 罷免

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