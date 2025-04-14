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罷免民進黨宜蘭立委陳俊宇闖過第一關成案 即將進入二階連署

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭「滿城封宇」公民團體發動罷免綠委陳俊宇，證實通過第一階段連署成案，即將進入二階連署。圖／陳俊宇服務處提供
宜蘭「滿城封宇」公民團體發動罷免綠委陳俊宇，證實通過第一階段連署成案，即將進入二階連署。圖／陳俊宇服務處提供

罷免案最新進度出爐，中選會今天新增1件罷免立委通過一階，確定是宜蘭縣民進黨立委陳俊宇。「滿城封宇」罷免團體表示，等收到正式公文後，將立即前往中選會領取二階罷免連署表格，預計在規定的60天期間內全力衝刺。

依宜蘭縣選舉人數，第一階段的罷免提議人連署至少要有3653份合格連署書，宜蘭「滿城封宇」罷免團體2月間送出4200多份連署書到中央選委會，經審查剔除約900份，以致不足354份，後來罷團上月補件送出800多份連署書，今天確定通過一階連署成案。

「滿城封宇」罷免團體領銜人李惠玲表示，他只知道最近幾天會有結果下來，沒想到今天中選會證實通過，他們會在收到中選會正式公文的10天內，前往中選會領取二階罷免的連署書，影印正式表格提供給縣民連署，二階罷免需要3萬6530份合格連署書。

中選會統計截至今天，立委及議員共58人已經進入或是可以進入二階連署，今天增加進入二階的新名單是民進黨宜蘭立委陳俊宇，目前藍綠立委遭罷免的比數為35比15。

宜蘭「滿城封宇」公民團體發動罷免綠委陳俊宇，證實通過第一階段連署成案，即將進入二階連署。本報資料照片
宜蘭「滿城封宇」公民團體發動罷免綠委陳俊宇，證實通過第一階段連署成案，即將進入二階連署。本報資料照片

罷免 陳俊宇

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