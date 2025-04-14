罷免吳沛憶、吳思瑤四騎士、領銜人涉偽造文書 今晚移送北檢複訊

立委罷免案連署涉偽造文書、違反個資法，台北地檢署指揮調查局搜索立委吳沛憶、吳思瑤罷團領銜人及國民黨青年軍「罷吳四騎士」等6名被告，今晚李孝亮、陳冠安、賴苡任、滿志剛及劉思吟夫妻等6人，陸續移送北檢複訊。

北檢今年3月7日、24日接獲民進黨發言人吳崢、北市議員劉耀仁告發立委吳思瑤、吳沛憶罷免提議書疑偽造，其中吳沛憶罷免提議書死亡連署有108人、戶籍不滿4個月有391人。另吳崢告發新北蘇巧慧、李坤城、張宏陸、吳琪銘，高雄許智傑、黃捷，宜蘭陳俊宇，台南林俊憲等立委罷免案則移轉管轄。

北檢追查，向中央選舉委員會、台北市選舉委員會函調前揭罷免案提議人資料，分析相關事證，發現有「提議前死亡」的死亡連署、戶籍未滿四個月及重複連署等偽造情事，日前傳喚部分提議人發現確有「冒名提議」北檢強調，偵辦案件並無預設立場，皆依證據認定事實適用法律，請外界勿恣意揣測。

檢察官為保全證據及釐清案情，今指揮調查官持法院搜索票執行搜索約談6名被告處所，約談5名證人到案。被告為今年2月間提出吳沛憶罷免提議書的「罷吳四騎士」劉思吟、陳冠安、賴苡任、滿志剛等4人，以及罷免吳思瑤領銜人張克晉，罷免吳沛憶領銜人為被告李孝亮。

5名證人分別為罷免吳思瑤第一階段領銜人為證人詹嘉文，李孝亮母親陳秀鳳，罷免吳沛憶副領銜人謝麗華及其丈夫陳志德，以及劉思吟丈夫林叡。

台北市調處下午移送證人詹嘉文、陳秀鳳、謝麗華及陳志德到案，證人分別用手、包包、外套遮擋頭部及臉龐，下車後不發一語，快步進入北檢，複訊後陸續請回。抗議常客田山盛國在調查局人員移送此案證人時，在北檢們口大喊「司法干預罷免，調查局不要臉，不要臉的東西，一群狗」。