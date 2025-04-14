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罷免吳沛憶、吳思瑤四騎士、領銜人涉偽造文書 今晚移送北檢複訊

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
罷免吳沛憶副領銜人謝麗華到案說明。記者許正宏／攝影
罷免吳沛憶副領銜人謝麗華到案說明。記者許正宏／攝影

立委罷免案連署涉偽造文書、違反個資法，台北地檢署指揮調查局搜索立委吳沛憶吳思瑤罷團領銜人及國民黨青年軍「罷吳四騎士」等6名被告，今晚李孝亮、陳冠安、賴苡任、滿志剛及劉思吟夫妻等6人，陸續移送北檢複訊。

北檢今年3月7日、24日接獲民進黨發言人吳崢、北市議員劉耀仁告發立委吳思瑤、吳沛憶罷免提議書疑偽造，其中吳沛憶罷免提議書死亡連署有108人、戶籍不滿4個月有391人。另吳崢告發新北蘇巧慧、李坤城、張宏陸、吳琪銘，高雄許智傑、黃捷，宜蘭陳俊宇，台南林俊憲等立委罷免案則移轉管轄。

北檢追查，向中央選舉委員會、台北市選舉委員會函調前揭罷免案提議人資料，分析相關事證，發現有「提議前死亡」的死亡連署、戶籍未滿四個月及重複連署等偽造情事，日前傳喚部分提議人發現確有「冒名提議」北檢強調，偵辦案件並無預設立場，皆依證據認定事實適用法律，請外界勿恣意揣測。

檢察官為保全證據及釐清案情，今指揮調查官持法院搜索票執行搜索約談6名被告處所，約談5名證人到案。被告為今年2月間提出吳沛憶罷免提議書的「罷吳四騎士」劉思吟、陳冠安、賴苡任、滿志剛等4人，以及罷免吳思瑤領銜人張克晉，罷免吳沛憶領銜人為被告李孝亮。

5名證人分別為罷免吳思瑤第一階段領銜人為證人詹嘉文，李孝亮母親陳秀鳳，罷免吳沛憶副領銜人謝麗華及其丈夫陳志德，以及劉思吟丈夫林叡。

台北市調處下午移送證人詹嘉文、陳秀鳳、謝麗華及陳志德到案，證人分別用手、包包、外套遮擋頭部及臉龐，下車後不發一語，快步進入北檢，複訊後陸續請回。抗議常客田山盛國在調查局人員移送此案證人時，在北檢們口大喊「司法干預罷免，調查局不要臉，不要臉的東西，一群狗」。

全案尚有「罷吳四騎士」劉思吟、陳冠安、賴苡任、滿志剛，及罷免吳沛憶領銜人李孝亮，及證人劉思吟丈夫林叡，晚上陸續移送複訊。

罷免吳思瑤領銜人張克晉遭列偽造文書、個資法被告，遭移送法辦。記者許正宏／攝影
罷免吳思瑤領銜人張克晉遭列偽造文書、個資法被告，遭移送法辦。記者許正宏／攝影
罷免立委吳沛憶領銜人李孝亮母親陳秀鳳到案說明。記者許正宏／攝影
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罷免吳沛憶副領銜人謝麗華丈夫陳志德到案說明。記者許正宏／攝影
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吳思瑤 吳沛憶 罷免

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