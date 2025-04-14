撇切割！罷雙吳領銜人遭約談 黃呂錦茹未出面原因曝光

國民黨青年發動罷綠委吳思瑤、吳沛憶，進行二階連署，台北地檢署今依偽造文書及違反個資保護等搜索約談罷團相關人。吳思瑤今則點名國民黨北市黨部主委黃呂錦茹出來面對，由於黃呂今手機都未接引發外界質疑，黨部傍晚發聲明表示，黃呂是因身體不適就醫，不方便接電話。

國民黨北市黨部今天傍晚發出聲明表示，黃呂主委是因身體不適就醫，不方便接聽電話。針對罷雙吳青年遭檢調約談搜索：黨部譴責發動惡霸的執政黨，動用司法將罷綠委的公民團體移送檢調，北市黨部將配合黨中央的步調予以協助。

黨部表示，目前地動刪瑤的總部、分部及憶事無成的連署據點均正常運作不受影響；日前，台北市黨部已經組成電話志工部隊向黨員同志說明罷免進度，呼籲大家出來連署，協助罷吳團體完成第二階段連署，和捍衛民主的青年團體一起奮戰到底。