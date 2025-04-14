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罷免案 增綠委陳俊宇進二階連署

中央社／ 台北14日電

中選會今天說，新增一位立委與2位議員罷免案進二階連署；據了解，通過者為民進黨立委陳俊宇、基隆市議員張之豪與鄭文婷。共35位泛藍立委與15位民進黨立委進入二階連署。

中選會透過訊息表示，扣除不受理或重複送件者後，今年2月間共收到61件罷免案，其中共50件立委罷免案、一件縣市長罷免案與8件縣市議員罷免案已進入或可進入二階連署，2件立委罷免案超過補提期限而未補提；據了解，2件未補提的是民進黨立委王美惠與陳冠廷的罷免案。

目前已進入或可進入二階罷免連署名單如下：

民進黨立委15人：伍麗華、陳瑩、吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸、蔡其昌、何欣純、林俊憲、王定宇、李坤城、吳琪銘、黃捷、許智傑、陳俊宇。

泛藍立委35人：國民黨立委王鴻薇、李彥秀、葉元之、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁、林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、羅智強、謝衣鳯、邱鎮軍、林沛祥，以及無黨籍立委陳超明。

遭停職的市長一人：遭停職的新竹市長高虹安

泛綠議員8人：民進黨南投縣議員蔡銘軒、陳玉鈴、新北市議員陳乃瑜、基隆市議員張之豪、鄭文婷、苗栗縣議員徐筱菁、陳春暖，以及無黨籍苗栗縣議員曾玟學。

根據中選會網站，罷免程序為提議、連署與投票3大階段。第一階段提議人數需達原選舉區選舉人總數1%以上，中選會收件後，會在25天內查對提議人名冊是否正確；若進入第2階段連署，連署人數應為原選舉區選舉人總數10%以上，徵求連署書期限為60天，且提議人不得與連署人重複；若進入第3階段投票，有效同意票數須多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，才算罷免通過。

罷免

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