檢調查罷免吳沛憶青年軍 朱立倫批：綠把司法當工具、辦藍不辦綠

罷免吳沛憶團體青年軍疑涉冒名連署，遭搜索並約談。國民黨主席朱立倫今天怒批，執政黨把司法當工具，辦藍不辦綠，大刀竟揮向勇於表達意見的年輕人，他並表示，不讓青年朋友孤軍奮戰，面對民進黨各種迫害異己的司法手段，國民黨一定力戰到底，全額負擔。

朱立倫在臉書發文聲援罷吳青年軍，除批評民進黨把司法當工具外，還強調國民黨律師團已主動聯繫罷免行動的青年提供必要法律協助，絕不讓青年朋友孤軍奮戰，這場民主保衛戰，會一起戰到底。

國民黨發言人楊智伃質疑，就在共諜案持續延燒、綠營高層一個個被質疑時，北檢竟大動作指揮搜索、約談罷免綠委的公民團體成員，甚至連國民黨立委助理都不放過。這時間點會不會太剛好？怎麼不讓人懷疑這是在轉移焦點、模糊視聽？

楊智伃說，罷免國民黨立委馬文君的連署造假有11件，游灝14件、丁學忠10件、林沛祥更高達116件，這些檢方查了嗎？有搜索嗎？有像今天一樣的大陣仗辦案嗎？為什麼到現在，只有針對罷免綠委的在野公民團體下手？這不是執法，這是選擇性辦案，這是司法迫害，這是國家機器的追殺。

楊智伃說，檢察官理應是國家的良心，但如果辦案的標準看的是政黨顏色，那就是在毀壞民主、踐踏法治。現在的民進黨，早已不是當年走上街頭爭民主的改革者，反而成了體制內的打手。不只全面掌控國會，更把司法當成政治工具，成了更變本加厲的綠色獨裁者。今天的搜索絕不是司法正義的展現，而是綠色恐怖的開端。

楊智伃說，國民黨將持續追查共諜案的真相，追出這背後複雜糾結的府院黨權力結構。同時也會堅定站在所有正義的公民團體這一邊，國民黨律師團已主動聯繫罷免雙吳的領銜人，全力提供法律協助，所有律師與律師費都由國民黨支持，絕不讓司法變成恐嚇人民的工具。