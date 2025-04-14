檢調查罷綠委青年軍 國民黨派律師團陪同偵訊當最大後盾

北檢今天上午對民進黨立委吳沛憶、吳思瑤罷免案幽靈連署涉偽造文書罪嫌，搜索、約談國民黨青年軍。國民黨下午舉行記者會表示，律師團第一時間已陪同偵訊，未來任何民團領銜人受到調查局、司法體系政治操作的迫害，都會第一時間站在一起，成為他們最大的後盾。

國民黨考紀會主委黃怡騰表示，國民黨律師團將協助相關當事人與青年軍，確保程序上受到司法公平對待，呼籲檢調涉及不法罷免活動，秉持相同標準偵辦。

桃園市議員凌濤批評，民進黨為轉移共諜案焦點，把司法大刀作為政治工具砍向民團領閒人，只辦罷免綠委、不辦罷免藍委；且據中選會公布有偽造情事案件，罷免藍委馬文君團體有11件、游顥有14件、丁學忠10件、林沛祥甚至高達116件，中選會要不要辦？

凌濤表示，中選會先前恐嚇在野黨設置的網站，說意向書是提前偷跑；如今花蓮傅崐萁罷免案爆出4000多份不符合規定的連署書，又該當何罪？不合規竟然不調查，這是什麼樣的雙重標準？

凌濤說，包括今天在內的所有案件，只要罷團領銜人受到司法查辦，國民黨律師團會成為最大後盾。