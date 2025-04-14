快訊

高鐵過板橋站未停 補償措施出爐「退票價50%、贈精美禮品」

柬埔寨將180名涉詐台人遣送中國 外交部交涉未果嚴正抗議

焦黑一片…陽明山火燒山擴至50公頃 消防局曝2原因撲救困難

罷綠委團體遭檢調約談 國民黨組律師團當後盾

中央社／ 台北14日電

北檢偵辦涉幽靈連署案，罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的罷團成員今天遭約談搜索。國民黨表示，已接洽聯繫都有律師陪同偵訊，國民黨律師團會成為最強後盾。

北檢偵辦涉幽靈連署案，查出民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免案的罷免團體疑有偽造提議書情事，今天指揮調查局兵分6路搜索李孝亮、張克晉、賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安等人住處，並約談6人說明。

國民黨下午召開記者會，智庫副執行長、桃園市議員凌濤表示，民進黨為了轉移共諜案焦點，竟然將司法大刀作為政治工具，砍向一般公民團體，並質疑政府只辦罷綠委團體，不辦罷藍委團體，是雙重標準。

凌濤指出，接下來包括今天在內的所有案件，只要罷免公民團體領銜人受到司法查辦，國民黨律師團都將成為最大後盾，據他了解，雙吳罷團的相關領銜人，國民黨已接洽聯繫，都有律師陪同偵訊。

凌濤強調，未來任何一名領銜人受到調查局壓迫、司法體系政治操作迫害，國民黨都會成為最大後盾。希望一般民眾可以執行公民基本權利，這是國民黨最重要的立場。

國民黨副發言人鄧凱勛指出，藍委馬文君罷免案有11件偽造情事，藍委丁學忠有10件、藍委林沛祥有116件，但檢調到現在像沒事發生一樣，繼續往藍營青年、一般公民團體下手。

國民黨考紀會主委黃怡騰表示，國民黨準備律師團協助，確保在程序上能受到司法機構公平對待，也呼籲檢調機構，對於其他涉及不法的罷免活動，一樣秉持相同標準偵辦。

罷免

延伸閱讀

高關稅他國政要忙交涉 凌濤：台對美第一把交椅在吃潤餅

美國課徵關稅各國領袖動起來 凌濤批：賴清德至今神隱如何保台

面對32%高關稅 凌濤批：賴政府對美談判徹底失敗

柯建銘曝國安估美對台關稅10% 凌濤酸：「陷眠」內閣

相關新聞

罷雙吳領銜人遭搜索 藍北市黨部：罷團自主發起不予回應

國民黨青年發動罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶，已進行二階連署。台北地檢署今天依偽造文書及違反個人資料保護法等，搜索約談罷團...

小編分享反罷免新聞挨批 頭份警察分局FB官方粉專急刪文

全國大罷免二階連署進入最後衝刺，苗栗縣頭份警分局的官方臉書帳號「頭份警察分局粉絲團」今早在「我是頭份人」社群分享一則反罷...

檢調查罷綠委青年軍 國民黨派律師團陪同偵訊當最大後盾

北檢今天上午對民進黨立委吳沛憶、吳思瑤罷免案幽靈連署涉偽造文書罪嫌，搜索、約談國民黨青年軍。國民黨下午舉行記者會表示，律...

批檢調辦藍不辦綠 趙少康：難看的政治干預司法

北檢今針對民進黨立委吳沛憶、吳思瑤罷免案幽靈連署涉偽造文書情勢，搜索、約談國民黨青年軍。中廣前董事長趙少康批評，民進黨的...

罷免吳思瑤領銜人張克晉移送複訊 神情毫不慌張

立委連署罷免案涉抄名冊偽造不存在連署，檢調今搜索約談藍營罷免案領銜人及相關涉案人。台北市調處下午2時許移送罷免立委吳思瑤...

檢調查罷免吳沛憶青年軍 朱立倫批：綠把司法當工具、辦藍不辦綠

罷免吳沛憶團體青年軍疑涉冒名連署，遭搜索並約談。國民黨主席朱立倫今天怒批，執政黨把司法當工具，辦藍不辦綠，大刀竟揮向勇於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。