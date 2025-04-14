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小編分享反罷免新聞挨批 頭份警察分局FB官方粉專急刪文

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
頭份警察分局。 圖／頭份警分局粉絲專
頭份警察分局。 圖／頭份警分局粉絲專

全國大罷免二階連署進入最後衝刺，苗栗縣頭份警分局的官方臉書帳號「頭份警察分局粉絲團」今早在「我是頭份人」社群分享一則反罷免新聞，雖不久即刪文，但仍被質疑違反行政中立，有網友也諷「小編帳號忘記切了！？」

對此，頭份警察分局表示，將依規定檢討究責並加強教育訓練，日後也將強化官網的內部審核及監控機制，避免類案再生。

頭份警察分局官網今天一早分享中天新聞報導「掃街遇婦嗆聲罷免滾蛋 羅智強神反應展高氣度」的新聞連結，引發爭議。有網友留言，警察人員應保持行政中立，不得介入任何政治選舉、派系紛爭，或私人事件。

沒多久，該新聞連結即遭刪除，但已被民眾截圖。縣議員陳光軒獲悉後在臉書發文，現在是上班時間，在十幾萬人的社群轉貼跟「反罷免」有關的新聞是基於什麼理由？並標註頭份警察分局粉絲團及苗栗縣警察局粉絲團。

網友紛紛留言「這個真的超扯」、「小編帳號忘記切了！？」也有網友留言「刪得很快，可惜沒有比我截圖錄影及向警政署申訴的速度快。」

頭份警分局表示，因詐騙猖獗，小編都會上網搜尋相關反詐騙的新聞報導分享於各地方臉書社團，提醒民眾注意。「本分局粉絲團今日因同仁欲製作反詐騙宣導，不慎連結錯誤網址，致衍生紛擾深感抱歉！相關疏失人員，將依規定檢討究責，並加強教育訓練。」

不過，對於「誤貼連結」這樣的解釋，還是有網友不買單，再槓上「明明就是小編上班時間摸魚發文忘記切帳號，聽到這種洗地回覆真的有夠無言」、「忘記切帳號就忘記切帳號，有什麼好不承認的」。

頭份警察分局官網今天一早分享中天新聞報導「掃街遇婦嗆聲罷免滾蛋 羅智強神反應展高氣度」的新聞連結，引發行政中立爭議。圖／翻攝陳光軒臉書
頭份警察分局官網今天一早分享中天新聞報導「掃街遇婦嗆聲罷免滾蛋 羅智強神反應展高氣度」的新聞連結，引發行政中立爭議。圖／翻攝陳光軒臉書
頭份警分局隨後也在官網說明，並表達「致衍生紛擾深感抱歉！相關疏失人員，將依規定檢討究責，並加強教育訓練。」圖／翻攝頭份警分局粉絲團
頭份警分局隨後也在官網說明，並表達「致衍生紛擾深感抱歉！相關疏失人員，將依規定檢討究責，並加強教育訓練。」圖／翻攝頭份警分局粉絲團
縣議員陳光軒獲悉後在臉書發文，現在是上班時間，在十幾萬人的社群轉貼跟「反罷免」有關的新聞是基於什麼理由？圖／翻攝陳光軒臉書
縣議員陳光軒獲悉後在臉書發文，現在是上班時間，在十幾萬人的社群轉貼跟「反罷免」有關的新聞是基於什麼理由？圖／翻攝陳光軒臉書

罷免 臉書 警察 頭份

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