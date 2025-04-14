批檢調辦藍不辦綠 趙少康：難看的政治干預司法
北檢今針對民進黨立委吳沛憶、吳思瑤罷免案幽靈連署涉偽造文書情勢，搜索、約談國民黨青年軍。中廣前董事長趙少康批評，民進黨的大罷免也有很多死亡跟偽造連署案，檢調不只辦藍不辦綠，大張旗鼓的多路偵辦完全不符合比例原則。
趙少康指出，為了拔掉在野立委，民進黨無所不用其極，先發動大罷免癱瘓國政，再運用司法手段對付藍軍，除了打擊在野黨反惡罷的士氣，更營造綠色恐怖，產生寒蟬效應，讓民眾不敢挺身表達自己的意見，賴清德正步著尹錫悅的後塵，把台灣推向「實質戒嚴」。
趙少康說，推動罷免吳沛憶、吳思瑤的五個年輕人，今天先後被檢調搜索約談，「雙吳」是民進黨內最有機會被罷免的立委，第二階段連署才剛起步，檢調馬上採取動作。民進黨立委林岱樺在地檢署前高舉雙手，怒吼「政治干預司法，司法干預初選」的畫面大家都還印象深刻，今又再度上演「政治干預司法，司法干預罷吳」的難看戲碼。
趙少康以基隆罷免國民黨林沛祥為例指出，「偽造情事」人數多達116人，罷免南投立委馬文君、游顥的偽造情事人數也都有兩位數。十件違法是違法，一件違法也是違法，檢調不只辦藍不辦綠，大家什麼時候看過檢調為涉嫌「偽造文書」出動搜索的前例？罷不掉的傅崐萁、會被罷掉的吳思瑤跟吳沛憶，就都大舉出動司法介入。
趙少康說，民進黨從總統府到立法院、外交部、民代助理都被共諜潛伏，幾乎把國家安全攤在老共面前，抗中保台只是用來騙選票的口號。為了轉移焦點大動作搜索、約談幾個反惡罷的年輕人，樁樁件件看在人民眼裡。只有廣大民眾站出來才能壓制民進黨的惡霸，一定要出門投票，「同意」罷免民進黨立委、「不同意」罷免國民黨立委，不要讓民進黨完全執政、為所欲為。
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