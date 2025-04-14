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批檢調辦藍不辦綠 趙少康：難看的政治干預司法

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康。本報資料照。記者林伯東／攝影
中廣前董事長趙少康。本報資料照。記者林伯東／攝影

北檢今針對民進黨立委吳沛憶吳思瑤罷免案幽靈連署涉偽造文書情勢，搜索、約談國民黨青年軍。中廣前董事長趙少康批評，民進黨的大罷免也有很多死亡跟偽造連署案，檢調不只辦藍不辦綠，大張旗鼓的多路偵辦完全不符合比例原則。

趙少康指出，為了拔掉在野立委，民進黨無所不用其極，先發動大罷免癱瘓國政，再運用司法手段對付藍軍，除了打擊在野黨反惡罷的士氣，更營造綠色恐怖，產生寒蟬效應，讓民眾不敢挺身表達自己的意見，賴清德正步著尹錫悅的後塵，把台灣推向「實質戒嚴」。

趙少康說，推動罷免吳沛憶、吳思瑤的五個年輕人，今天先後被檢調搜索約談，「雙吳」是民進黨內最有機會被罷免的立委，第二階段連署才剛起步，檢調馬上採取動作。民進黨立委林岱樺在地檢署前高舉雙手，怒吼「政治干預司法，司法干預初選」的畫面大家都還印象深刻，今又再度上演「政治干預司法，司法干預罷吳」的難看戲碼。

趙少康以基隆罷免國民黨林沛祥為例指出，「偽造情事」人數多達116人，罷免南投立委馬文君、游顥的偽造情事人數也都有兩位數。十件違法是違法，一件違法也是違法，檢調不只辦藍不辦綠，大家什麼時候看過檢調為涉嫌「偽造文書」出動搜索的前例？罷不掉的傅崐萁、會被罷掉的吳思瑤跟吳沛憶，就都大舉出動司法介入。

趙少康說，民進黨從總統府到立法院、外交部、民代助理都被共諜潛伏，幾乎把國家安全攤在老共面前，抗中保台只是用來騙選票的口號。為了轉移焦點大動作搜索、約談幾個反惡罷的年輕人，樁樁件件看在人民眼裡。只有廣大民眾站出來才能壓制民進黨的惡霸，一定要出門投票，「同意」罷免民進黨立委、「不同意」罷免國民黨立委，不要讓民進黨完全執政、為所欲為。

針對民進黨立委吳沛憶、吳思瑤罷免案幽靈連署涉偽造文書情勢，搜索、約談國民黨青年軍。中廣前董事長趙少康批評，民進黨的大罷免也有很多死亡跟偽造連署案，檢調不只辦藍不辦綠，大張旗鼓的多路偵辦完全不符合比例原則。圖／截自趙少康臉書
針對民進黨立委吳沛憶、吳思瑤罷免案幽靈連署涉偽造文書情勢，搜索、約談國民黨青年軍。中廣前董事長趙少康批評，民進黨的大罷免也有很多死亡跟偽造連署案，檢調不只辦藍不辦綠，大張旗鼓的多路偵辦完全不符合比例原則。圖／截自趙少康臉書

吳思瑤 吳沛憶 罷免 趙少康

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