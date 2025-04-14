【即時短評】南北檢調參戰大罷免 甘願當政治的圍勢者？

藍罷團針對北市綠委吳思瑤、吳沛憶連署罷免，因部分連署書出現爭議，台北檢調發動搜索，檢察官以國家機器名義介入「大罷免」並非頭一遭，台南、花蓮有前例可循。檢察官不思執法應不分顏色、查案且應超越黨派考量，檢察權已踰越分際，難與政治脫勾。

檢察、調查機關介入行政事項有所謂原則及例外，凡涉及刑事責任的食品安全、環境保護議案，程序上應「先行政後司法」、「行政司法並進」，例外才是司法先行，且必須有犯罪持續發生、無可挽回的前提，而今藍營罷免行動中部分連署書有錯誤，真有嚴重到難以挽回嗎？

連署罷免要附身分證文件核實雖立法但執政黨有意見，市面上的連署行為不必附繳證件與文書，查察連署份數有無達標，更有地方、中央選舉委員會分層負責，連署領銜人或黨工、志工憑什麼權力去查核連署人的資料是真是假？又憑什麼認定前來連署的人濫用個資？

連署書份數稽查是政府的工作，檢調一馬當先對召集連署人課責，無異是要求「人民去做政府的事」，動用職權干涉憲法賦予人民的罷免權，更是藉由「烏賊戰」形塑罷免綠委並不具合法性，那麼，檢調是治安守護者還是政治圍勢者？

檢調偵辦偽造文書、個資法案天經地義，不過，不論抄錄亡者或幽靈人口名錄，是「已經發生」的事，除非檢調以為搜索可「目睹」有人正在謄寫假資料、或逮捕現行犯，否則使用強制處分權的意義何在？難道送件的資料會滅失不見？

南有綠委林俊憲、王定宇罷免連署案查假，檢方聲押藍營黨工獲准；東有花蓮縣政府查察罷免傅崐萁的資料，民政處行政權「螳螂捕蟬」，花蓮地檢署隨之司法權「黃雀在後」查水表將處長收押，檢調選擇性辦案已不顧觀瞻，外行人也看穿在政治辦案。