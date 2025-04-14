罷免傅崐萁連署書4千份格式有誤 花檢：未獲檢舉無調查

台北地檢署今天依偽造文書及違反個人資料保護法，搜索約談罷免立委吳沛憶、吳思瑤的罷團相關人，被國民黨立委羅智強痛批是「綠色恐怖」。而花蓮罷免國民黨立委傅崐萁連署書，昨天傳出有4千份格式有差異，引發外界關注；花蓮地檢署今天表示，目前沒有接獲民眾檢舉，不會特別分案調查。

中央選舉委員會曾指出，二階連署人名冊影印尺寸依規定，應以向選務機關領取的格式為準，紙張尺寸、表格欄數、字體大小等均不得自行調整或變更。罷團將名冊格式掃描放上網路，開放民眾自行下載列印。

據了解，花蓮連署書出問題的原因，由於罷團志工掃描中選會提供的實體版本後，發現字體比較模糊，有熱心贊助者在印製時，將字體調整清晰一點，才造成連署書左邊的「編號」兩字往下位移，若沒有仔細看的話很難發現。

花蓮地檢署表示，有聽聞連署書格式錯誤問題，若有民眾向檢方檢舉，才會啟動調查，尚未收到檢舉，因此目前不會分案調查。

微光花蓮今天發布聲明，罷免傅崐萁二階連署已達1.7萬份，但團隊近期造冊連署書作業，從中發現實體連署書出現格式錯誤問題，經清點統計目前約有4000份有誤，將盡全力號召已簽、未簽的花蓮縣民站出來響應罷免傅崐萁公民運動。