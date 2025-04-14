藍營罷團證人送北檢複訊 抗議常客田山盛國喊「調查局不要臉」

台北地檢署今針對立委吳沛憶、吳思瑤罷免案幽靈連署涉偽造文書情勢，搜索、約談國民黨青年軍、「罷吳四騎士」劉思吟、陳冠安、賴苡任、滿志剛，及罷團領銜人李孝亮、張克晉。調查局台北市調處下午移送證人至北檢複訊。抗議常客田山盛國站在北檢大門口大喊「調查局不要臉」。

抗議常客田山盛國，今下午在北檢門口，隨著調查局人員移送證人走路北檢複訊時，大喊「司法干預罷免，調查局不要臉啦，不要臉的東西，一群狗！」等語，怒氣沖沖用手多次敲打「臺灣臺北地方檢察署」的機關銜牌。罷免吳沛憶領銜人李孝亮母親等證人們，則分別用手、包包、外套遮擋頭不及臉龐，下車後不發一語，快步進入北檢。

北檢日前中央選舉委員會、台北市選舉委員會函調罷免案提議人資料，分析相關事證，並查證訊問部分提議人，確有遭冒名提議，為保全證據，今搜索劉思吟等6人及其丈夫等5名證人到案。

罷免吳沛憶領銜人李孝亮、罷免吳思瑤領銜人張克晉，「罷吳四騎士」劉思吟、陳冠安、賴苡任、滿志剛等6名被告，陸續將移送複訊。

當時吳崢2度告發民進黨立委遭罷免案涉偽造文書等罪嫌，他指出，國民黨針對民進黨的立委發動罷免，經統計不合格率3成，死亡連署計1748人。另，民進黨籍台北市議員劉耀仁也告發針對立委吳沛憶的罷免錯假率高達4成，死亡連署高達108人占、連署人涉籍不滿4個月391人，充滿疑點。