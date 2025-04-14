快訊

宜蘭地院法官領殘障手冊還喝伏特加酒駕 懲戒法院判免除法官職務

陸使館突發「重要通知」：注意日本南海海槽大地震風險

浪貓被餵罐罐感動到流淚 女子隔天得知哭泣真相超自責：那是牠最後一餐

聽新聞
0:00 / 0:00

藍營罷團證人送北檢複訊 抗議常客田山盛國喊「調查局不要臉」

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
藍營罷團證人送北檢複訊，抗議常客田山盛國大喊「調查局不要臉」。記者蕭雅娟／攝影
藍營罷團證人送北檢複訊，抗議常客田山盛國大喊「調查局不要臉」。記者蕭雅娟／攝影

台北地檢署今針對立委吳沛憶吳思瑤罷免案幽靈連署涉偽造文書情勢，搜索、約談國民黨青年軍、「罷吳四騎士」劉思吟、陳冠安、賴苡任、滿志剛，及罷團領銜人李孝亮、張克晉。調查局台北市調處下午移送證人至北檢複訊。抗議常客田山盛國站在北檢大門口大喊「調查局不要臉」。

抗議常客田山盛國，今下午在北檢門口，隨著調查局人員移送證人走路北檢複訊時，大喊「司法干預罷免，調查局不要臉啦，不要臉的東西，一群狗！」等語，怒氣沖沖用手多次敲打「臺灣臺北地方檢察署」的機關銜牌。罷免吳沛憶領銜人李孝亮母親等證人們，則分別用手、包包、外套遮擋頭不及臉龐，下車後不發一語，快步進入北檢。

北檢日前中央選舉委員會、台北市選舉委員會函調罷免案提議人資料，分析相關事證，並查證訊問部分提議人，確有遭冒名提議，為保全證據，今搜索劉思吟等6人及其丈夫等5名證人到案。

罷免吳沛憶領銜人李孝亮、罷免吳思瑤領銜人張克晉，「罷吳四騎士」劉思吟、陳冠安、賴苡任、滿志剛等6名被告，陸續將移送複訊。

當時吳崢2度告發民進黨立委遭罷免案涉偽造文書等罪嫌，他指出，國民黨針對民進黨的立委發動罷免，經統計不合格率3成，死亡連署計1748人。另，民進黨籍台北市議員劉耀仁也告發針對立委吳沛憶的罷免錯假率高達4成，死亡連署高達108人占、連署人涉籍不滿4個月391人，充滿疑點。

劉思吟 吳思瑤 吳沛憶 田山盛國 罷免

延伸閱讀

看顏色辦案？ 罷北市雙吳幹部住家遭搜索 李明賢貼數據批司法雙標

涉幽靈連署…罷雙吳四騎士＋2領銜人遭約談 6被告5證人下午陸續複訊

聲援陳冠安 柯志恩：綠色魔掌還要伸向多少人？

藍營罷團幹部相繼遭約談搜索 李孝亮等人陸續現身北市調處應訊

相關新聞

桃6區二階連署「罷免牛煦庭」最快速！ 破3.4萬件法定門檻

大罷免二階持續連署，桃園市6區藍委全面臨罷免挑戰。罷免桃園第1選區立委牛煦庭領銜人、牧師陳曉煒今天宣布，罷牛二階連署破3...

看顏色辦案？ 罷北市雙吳幹部住家遭搜索 李明賢貼數據批司法雙標

國民黨青年發動罷民進黨立委吳思瑤、吳沛憶，已進行二階連署。不過調查局今上午前往吳沛憶罷免案召集人劉思吟、領銜人李孝亮等人...

涉幽靈連署…罷雙吳四騎士＋2領銜人遭約談 6被告5證人下午陸續複訊

立委罷免案出現幽靈連署等偽造情形，台北地檢署今依偽造文書及違反個人資料保護法搜索約談罷免立委吳沛憶、吳思瑤的罷團相關人，...

沒差別待遇！ 中選會：共41件罷免案涉偽造、往生連署 將陸續告發

大罷免傳出錯假連署，中選會指出，目前收到的61件罷免案經查對後，可能涉及偽造或有往生者連署共41件，截至4月11日，已向...

辦公室主任陳冠安遭檢調搜索 羅智強痛批：綠色恐怖降臨

調查局今天上午搜索罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶召集人李孝亮、劉思吟等人住處，最新消息傳出國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安...

批檢調辦藍不辦綠 趙少康：難看的政治干預司法

北檢今針對民進黨立委吳沛憶、吳思瑤罷免案幽靈連署涉偽造文書情勢，搜索、約談國民黨青年軍。中廣前董事長趙少康批評，民進黨的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。