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桃6區二階連署「罷免牛煦庭」最快速！ 破3.4萬件法定門檻

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
罷免桃園第1選區立委牛煦庭領銜人、牧師陳曉煒今天宣布，「罷牛」二階連署破3萬4000份，是桃園首區突破二階段法定連署門檻。圖／陳曉煒提供
罷免桃園第1選區立委牛煦庭領銜人、牧師陳曉煒今天宣布，「罷牛」二階連署破3萬4000份，是桃園首區突破二階段法定連署門檻。圖／陳曉煒提供

罷免二階持續連署，桃園市6區藍委全面臨罷免挑戰。罷免桃園第1選區立委牛煦庭領銜人、牧師陳曉煒今天宣布，罷牛二階連署破3萬4000份，是桃園首區突破二階段法定連署門檻。罷團強調持續收件，二階連署送件以4萬5000份安全門檻為目標。

牛煦庭面臨罷免連署，向來表態不怯戰，日前也獲黨主席朱立倫、市長張善政與多名藍委聲援站台。牛煦庭在臉書發文表示「罷免，是險惡的陰謀，民進黨輸不起，為了搶回國會多數，博壞筊、搞翻桌」，他會持續堅守正確的價值，要終結這場鬧劇。

桃園6個立委罷免案第二階段連署同步在3月初開跑，為期60天，目前進入中後衝刺期。民進黨桃園市議員黃瓊慧今天下午在臉書分享6區連署收件狀況，分別為桃一（罷牛煦庭）3萬4000份；桃二（罷涂權吉）2萬6330份；桃三（罷魯明哲）2萬2000份；桃四（罷萬美玲）2萬8000份；桃五（罷呂玉玲）1萬8000份；桃六（罷邱若華）2萬份。

其中，罷免牛煦庭第二階段連署進度最快，今天突破3萬4000份，超過二階連署法定門檻3萬3970分。陳曉煒強調，「沒有所謂達標件數，只有衝刺罷免成功」，目前持續收件，希望收件數量越多越好，因為需要造冊，桃一選區連署書收到5月2日為止。

針對二階連署最後衝刺作戰計畫，陳曉煒也說，周四將聯合桃園其他罷免團體夥伴，到台北濟南教會開記者會，說明最後作戰策略，目前牛煦庭連署穩定收件，與罷免萬美玲團體設置聯合連署站點，收件量也不錯，預估罷免萬美玲近日也可破法定門檻。

「之後將展開地面部隊作戰，未來也會前進外縣市支援收件。」陳曉煒表示，除了實體連署站點，之後也將有小蜜蜂陸戰隊上街募集連署書，從桃一、桃四再前進桃六選區，有信心桃園一、四、六區立委罷免二階段都能通過，5月5日到中選會送件後，罷免團體行有餘力，也將到外縣市支援罷免藍委連署，行動力挺大罷免。

罷免桃園第1選區立委牛煦庭領銜人、牧師陳曉煒今天宣布，「罷牛」二階連署破3萬4000份，是桃園首區突破二階段法定連署門檻。圖／陳曉煒提供
罷免桃園第1選區立委牛煦庭領銜人、牧師陳曉煒今天宣布，「罷牛」二階連署破3萬4000份，是桃園首區突破二階段法定連署門檻。圖／陳曉煒提供

牛煦庭 罷免

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