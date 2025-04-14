快訊

宜蘭地院法官領殘障手冊還喝伏特加酒駕 懲戒法院判免除法官職務

陸使館突發「重要通知」：注意日本南海海槽大地震風險

浪貓被餵罐罐感動到流淚 女子隔天得知哭泣真相超自責：那是牠最後一餐

聽新聞
0:00 / 0:00

看顏色辦案？ 罷北市雙吳幹部住家遭搜索 李明賢貼數據批司法雙標

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨青年軍賴苡任（右起）、李孝亮、滿志剛、劉思吟等4人，遭檢調約談搜索。本報資料照片
國民黨青年軍賴苡任（右起）、李孝亮、滿志剛、劉思吟等4人，遭檢調約談搜索。本報資料照片

國民黨青年發動罷民進黨立委吳思瑤、吳沛憶，已進行二階連署。不過調查局今上午前往吳沛憶罷免案召集人劉思吟、領銜人李孝亮等人住處搜索。國民黨議員李明賢今天在臉書貼出罷免案的連署偽造統計，表示其他區有如此高比例的偽造情事，若司法雙標更會讓人民喪失信心！

李明賢說，今天早上傳出罷免民進黨立委吳思瑤及吳沛憶的團體幹部被檢調帶走的消息，雖然目前台北地檢署仍稱「不予證實」相關內容，但他呼籲，司法單位絕對要秉公處理，不能有任何政治力的介入，更不能看顏色辦案！

李明賢今天也在臉書貼出罷免案的連署偽造統計，質疑其他區有如此高比例偽造情事的罷免團體，例如基隆罷免藍委的連署，也有116份的偽造連署，南投與雲林也有類似的情況，請問檢調動作了嗎？

李說，司法不能介入民主，更不能成為政治人物剷除政敵的工具，司法雙標更會讓人民喪失信心！

國民黨議員李明賢今天在臉書貼出罷免案的連署偽造統計，表示其他區有如此高比例的偽造情事，若司法雙標更會讓人民喪失信心！圖／引用自李明賢臉書
國民黨議員李明賢今天在臉書貼出罷免案的連署偽造統計，表示其他區有如此高比例的偽造情事，若司法雙標更會讓人民喪失信心！圖／引用自李明賢臉書

罷免

延伸閱讀

涉幽靈連署…罷雙吳四騎士＋2領銜人遭約談 6被告5證人下午陸續複訊

藍營罷團幹部相繼遭約談搜索 李孝亮等人陸續現身北市調處應訊

罷北市雙吳多幹部遭調查...賴苡任下落不明 罷團連署照常運作

藍控張惇涵造謠預算刪凍促罷免 吳思瑤：想洗白已太遲

相關新聞

桃6區二階連署「罷免牛煦庭」最快速！ 破3.4萬件法定門檻

大罷免二階持續連署，桃園市6區藍委全面臨罷免挑戰。罷免桃園第1選區立委牛煦庭領銜人、牧師陳曉煒今天宣布，罷牛二階連署破3...

看顏色辦案？ 罷北市雙吳幹部住家遭搜索 李明賢貼數據批司法雙標

國民黨青年發動罷民進黨立委吳思瑤、吳沛憶，已進行二階連署。不過調查局今上午前往吳沛憶罷免案召集人劉思吟、領銜人李孝亮等人...

涉幽靈連署…罷雙吳四騎士＋2領銜人遭約談 6被告5證人下午陸續複訊

立委罷免案出現幽靈連署等偽造情形，台北地檢署今依偽造文書及違反個人資料保護法搜索約談罷免立委吳沛憶、吳思瑤的罷團相關人，...

沒差別待遇！ 中選會：共41件罷免案涉偽造、往生連署 將陸續告發

大罷免傳出錯假連署，中選會指出，目前收到的61件罷免案經查對後，可能涉及偽造或有往生者連署共41件，截至4月11日，已向...

辦公室主任陳冠安遭檢調搜索 羅智強痛批：綠色恐怖降臨

調查局今天上午搜索罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶召集人李孝亮、劉思吟等人住處，最新消息傳出國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安...

罷免吳思瑤領銜人張克晉移送複訊 神情毫不慌張

立委連署罷免案涉抄名冊偽造不存在連署，檢調今搜索約談藍營罷免案領銜人及相關涉案人。台北市調處下午2時許移送罷免立委吳思瑤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。