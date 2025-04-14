看顏色辦案？ 罷北市雙吳幹部住家遭搜索 李明賢貼數據批司法雙標

國民黨青年發動罷民進黨立委吳思瑤、吳沛憶，已進行二階連署。不過調查局今上午前往吳沛憶罷免案召集人劉思吟、領銜人李孝亮等人住處搜索。國民黨議員李明賢今天在臉書貼出罷免案的連署偽造統計，表示其他區有如此高比例的偽造情事，若司法雙標更會讓人民喪失信心！

李明賢說，今天早上傳出罷免民進黨立委吳思瑤及吳沛憶的團體幹部被檢調帶走的消息，雖然目前台北地檢署仍稱「不予證實」相關內容，但他呼籲，司法單位絕對要秉公處理，不能有任何政治力的介入，更不能看顏色辦案！

李明賢今天也在臉書貼出罷免案的連署偽造統計，質疑其他區有如此高比例偽造情事的罷免團體，例如基隆罷免藍委的連署，也有116份的偽造連署，南投與雲林也有類似的情況，請問檢調動作了嗎？